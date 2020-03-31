Bilindiği gibi çalışanlar erken emekli olmanın yollarını internet üzerinden araştırıyor. Bu bağlamda vermiş olduğumuz şartları oluşturmuşsanız şayet erken emeklilik hakkı kazanmış durumdasınızdır. Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşların emekli olabilmesi için belirli miktarlarda prim ödemesi yapmak zorundadırlar. Erken emeklilikten önce normal emeklilik için prim ödeme işlemi dışında gerekli görülen yaş sınırını tamamlamış olmaları ve belirli bir süre hizmet süresi geçirmeleri yeterlidir. 1999 yılından önce sigortalı olarak çalışmaya başlamış olmanız erken emeklilik için gereken şartlardandır. Eğer 1991 öncesi sigorta girişiniz varsa...
Erken Emeklilik Şartları Nedir?
Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşların emekli olabilmesi için belirli miktarlarda prim ödemesi yapmak zorundadırlar. (takvim.com.tr) Erken emeklilikten önce normal emeklilik için prim ödeme işlemi dışında gerekli görülen yaş sınırını tamamlamış olmaları ve belirli bir süre hizmet süresi geçirmeleri yeterlidir. Bunlara bakıldığında erken emekli olmak için yine şartların oluşması gerekmektedir. Fakat yaş sınırına ulaşma şartı diğer tüm şartlar tamamlandığı taktirde aranmamaktadır.
Başvuruda bulunan kişilerin prim ödemelerinin tamamlamış olmaları ve hizmet sürelerinin eksiksiz olarak doldurmuş olmaları erken emeklilik için gereklidir. Vermiş olduğumuz şartları oluşturmuşsanız şayet erken emeklilik hakkı kazanmış durumdasınızdır. Erken emeklilik için kabul etmeniz gereken durum ise maaşınızdan erken emekli olacağınız için uygulanan maaş kesilmesidir. Bu durum şöyledir ki emekli olacak vatandaşlarımızın maaşlarından %5 oranında bir kesintiye uğramasıdır.
1999 yılından önce sigortalı olarak çalışmaya başlamış olmanız erken emeklilik için gereken şartlardandır. Son olarak da bahsettiğimiz gibi erken emeklilik için prim gün sayısı doldurulması gerekli bir durumdur.
2008 Yılı Sonrası Çalışmaya Başlayan Engelliler İçin Erken Emeklilik
2008 yılı sonrası çalışan engellilerin erken emekliliği, 4100 günlük prim ödeme süresi temel alınarak hesaplanır. 2008 sonrası çalışmaya başlayan engellilerin emeklilik koşulları, şu şekilde sıralanır:
EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYIN
2008 ila 2009 senesi arası çalışmaya başlayanlar, 4200 günlük pirim ödemesini tamamladıklarında, erken emekli olurlar.
2009 ila 2010 senesi arasında çalışmaya başlayanlar, 4300 günlük pirim ödemesini tamamladıklarında, erken emekli olurlar.
2011 ila 2012 yılları arasında çalışmaya başlayanlar, 4500 günlük prim ödemesi tamamlandığında, erken emekli olurlar.
2013 sonrası işe başlayanlar, 4680 günlük prim ödemesi tamamlandığında, erken emekli olurlar.
Bu tarihler üzerinden belirlenen engelliler için erken emeklilik primlerinin ödenmesi halinde, erken emeklilik için SGK Kurumuna başvuru yapılır. Başvurusu onaylanan engelliler, erken emeklilik olanağından yararlanır. Erken emeklilik başvurusu için gerekli evrakları ve başvuru yolu hakkında bilgileri, alt başlıklardan öğrenebilirsiniz.
Engelliler İçin Erken Emeklilik Başvurusu Şartları
Üst başlıklarda yer alan tarihlere göre belirlenmiş prim gün sayısı tamamlanmalıdır.
Engelli vatandaşlar emekli sandığı veya 4A sigorta çeşidine dahil olmalıdır.
Bu şatları sağlayanlar, erken emeklilik için başvuru yapabilirler. Başvuru evrakları ve başvuru adımları hakkında bilgileri, alt başlıklardan öğrenebilirsiniz.
2008 Yılı Öncesi Çalışmaya Başlayan Engelliler İçin Erken Emeklilik
2008 yılı öncesi çalışan engellilerin erken emekliliği, 3600 prim ödeme günü temel alınarak hesaplanmaktadır. 2008 yılı öncesi çalışmaya başlayan kişilerin erken emeklilik koşulları şu şekilde sıralanır:
1991 yılı içerisinde işe başlayan engelli vatandaşlar, 3600 günlük prim ödemesini tamamladıklarında erken emekli olurlar.
1992 ila 1994 yılları arasında çalışmaya başlayan engelli vatandaşlar, 3760 günlük prim ödemesini tamamladıklarında erken emekli olurlar.
1997 ila 2000 yılları arasında çalışmaya başlayanlar, 4080 günlük pirim ödemesini tamamladıklarında, erken emekli olurlar.
2003 ve 2008 yılları arası çalışmaya başlayan engelliler, 4400 günlük prim ödemesine sahiplerse, erken emekli olurlar.
Bu çalışma tarihleri üzerinden erken emeklilik koşulları öğrenilmektedir. Bu tarihlerin kapsamına giren engelli çalışanlar, erken emeklilik için SGK'ya başvurabilirler. 2008 tarihinden sonra çalışmaya başlayan engelli vatandaşlara yönelik erken emeklilik koşullarını, alt başlıktan öğrenebilirsiniz.
Engelliler İçin Erken Emeklilik Başvuru Evrakları
Engellilerin erken emeklilik müracaat belgeleri, SGK kurumuna iletilmelidir. Engelliler için erken emeklilik başvurusu SGK il veya İlçe Müdürlüklerine yapılmaktadır. Başvuru sırasında istenilen belgeler, şu şekilde sıralanır:
Emeklilik talep formu,
Nüfus idaresinden alınan nüfus kayıt örneği,
Sigortalı kişi hesap fişi. Bu fiş engelli vatandaşın çalıştığı kurum tarafından verilir. Vatandaşın emeklilik başvurusu öncesi son çalışmalarını gösterip, çalışılan kurumdan alınmaktadır.
Bu evraklar tamamlanarak, SGK'ya başvuru yapılması gerekmektedir. Kurum yoluyla emeklilik talep formu doldurularak, erken emeklilik için başvuru yapılır. Başvuru için izlenecek adımları, alt başlıktan öğrenebilirsiniz.
Engelliler İçin Erken Emeklilik Başvurusu
Engelliler için erken emeklilik müracaatı, SGK İl veya İlçe Müdürlüklerine yapılır. Devlete yapılan, engelliler için erken emeklilik başvurusu için izlenecek adımlar, şu şekilde sıralanır:
En yakın SGK İl veya İlçe Müdürlüğüne gidilmelidir.
Engelliler için erken emeklilik koşullarından yararlanılmak istendiği iletilmelidir.
Bir üst başlıkta yer alan başvuru evrakları kuruma iletilir.
Kurumun kişiye sunduğu, ''emeklilik talep formu'' doldurulur ve imzalanır.
Bu adımların tamamlanması ile başvuru kayda alınır.
Başvuru sonucu, SGK yoluyla takip edilebilir. Başvurusu onay alan engelli vatandaşlar, erken emeklilikten faydalanırlar.
SGK Ne Zaman Emekli Olabilirim Sorgulama Nasıl Yapılır?
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sayfası üzerinden mevcut sigortalılık bilgileriniz üzerinden hangi tarihte emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Ancak ne zaman emekli olabilirim sorgulamalarında alacağınız sonuçlar ile SGK resmi verileri arasında farklılık olabileceğinden, kesin sonuç olmadığına dikkat etmelisiniz. Yine de buradan yapacağınız sorgulamalarda emeklilik tarihinizi kolayca hesaplayabilmeniz mümkündür.
• SGK ne zaman olabilirim uygulamasına ulaşarak, emeklilik tarihi sorgulamanızı yapabilmek için "e.sgk.gov.tr" adresine erişim sağlamalısınız.
• E-SGK sayfasında "Vatandaş" kategorisine giriş yapmalısınız.
• Vatandaş kategorisinde yer alan e-hizmetler arasında sigortalılık durumunuza göre 4A/4B/4C ne zaman emekli olabilirim uygulamalarından sizin için uygun olanını seçmelisiniz.
4A Ne Zaman Emekli Olabilirim Öğrenme
4A yani SSK çatısı altında sigortalı olarak çalışıyorsanız kolay bir şekilde 4A ne zaman emekli olabilirim ekranından 4A emeklilik tarihinizi öğrenebilirsiniz. Bunu öğrenmek için;
• Üst kısımda belirtilen seçim sayfasında "4A Ne Zaman Emekli Olabilirim" seçeneğine tıklamalısınız.
• Açılan ekranda sağ kısımda bulunan "Uygulamaya Git" seçeneğine tıklamalısınız.
• Uygulama ekranında ise cinsiyet ve doğum tarihi gibi bilgileri seçmelisiniz.
• Maluliyet ve erken yaşlanma durumu seçimini yapın.
• Hizmete başlama tarihinizi girin.
• SSK prim ödeme gün sayınızı girin.
• Diğer sandıklara ait gün sayınızı girin.
• Askerlik/Sanatçı gün sayınızı girin(isteğe bağlı).
• Fiili gün sayınızı girin.
• Yurtdışı gün sayınızı girin(varsa).
• 3600 günün doldurulduğu tarih seçimini yapın.
• Bu bilgileri girdikten sonra "Gönder" butonuna basarak, hesaplamanızı yapabilirsiniz.
4B Ne Zaman Emekli Olabilirim Öğrenme
4B yani Bağkur sigortalısı iseniz 4B ne zaman emekli olabilirim öğrenme seçimini E-SGK portalındaki "Vatandaş" hizmetleri ekranında yapmalısınız.
Uygulama ekranına ise açılan ekrandaki sağ kısımda bulunan "Uygulamaya Git" seçeneğine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Daha sonra emeklilik hesaplamanız için;
• Tam veya Kısmi olacak şekilde emeklilik türü seçimini yapın.
• Cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerini girin.
Özel durumunuz varsa;
• Maluliyet var mı sorusu karşısında "Evet/Hayır" seçimini yapın.
• Maluliyet Derecesini "%" üzerinden seçin.
• erken yaşlanma var mı sorusu karşısında "Evet/Hayır" seçimini yapın.
• Bakıma muhtaç malul çocuk varsa karşısını işaretleyin.
Yurtdışı borçlanmasıyla emekli olmak istiyorsanız;
• "Sadece yurtdışı borçlanması ile emekli olmak istiyorum" karşısındaki boş kutucuğa tıklayın.
4C Ne Zaman Emekli Olabilirim Öğrenme
Emekli Sandığı(4C) sigortalısı yani kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olarak çalışıyorsanız yine Sosyal Güvenlik Kurumu' nun "E-SGK" ekranından kolayca öğrenebilirsiniz. 4C ne zaman emekli olabilirim öğrenmek için;
• Doğum tarihi ve cinsiyet bilgilerinizi girin.
• 4C dahilindeki hizmetlerinizi, hizmet başlangıç ve bitiş tarihi bilgilerinizi girin.
• Devredilen 4A (SSK), devredilen (4B) ve 506SK/Madde 20 dahilindeki hizmetleriniz mevcutsa ekleyin.
"Hesapla" tuşuna basarak, hesaplamayı tamamlayabilirsiniz.
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