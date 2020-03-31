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    • Ekonomi
    • 31.03.2020 16:44
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    • 31.03.2020 16:44
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    BİM 31 Mart-2 Nisan aktüel kataloğunda onlarca indirim! BİM'de Salı ve Cuma günleri hangi ürünler var?

    BİM 31 Mart-2 Nisan aktüel kataloğu firma tarafından yayınlandı. Her hafta indirimli ürünler satışa çıkaran ve 81 ilindeki şubelerinde satışa sunan BİM marketleri bu hafta da aktüel ürünleri de internet sitesi üzerinden duyurdu. Kataloğda bu hafta Dijitsu 32’’HD Uydu Alıcılı Televizyon 3'lü dekoratif raf seti ve nostaljik büyük ve orta boy radyo dikkat çeken ürünler arasında yer aldı. Peki, BİM 31 Mart-2 Nisan aktüel kataloğunda hangi ürünler var? İşte indirimli ürünler listesi...

    BİM 31 Mart-2 Nisan aktüel kataloğunda onlarca indirim!

    Yüz binlerce kişi tarafından beklenilen BİM 31 Mart-2 Nisan aktüel kataloğunda yer alan ürünler açıklandı. A101'de bu hafta televizyon, nostaljik radyo ve ev ürünleri ön plana çıkıyor. Pek çok üründe indirimin yer aldığı kataloğ şu sıralar yüz binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Peki, BİM 31 Mart-2 Nisan aktüel kataloğu ile hangi ürünler indirimli satılacak? İşte merakla beklenen o ürünler

    BİM'DE 31 MART SALI GÜNÜ SATIŞA SUNULAN ÜRÜNLER

    BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 3 NİSAN CUMA

    32''HD Uydu Alıcılı Televizyon

    • HD çözünürlük (1366x768)

    • USB - Video

    • Class A enerji tüketimi

    3'lü Dekoratif Raf Seti

    • 3 farklı kullanım şekli

    • Orta boy: 30x30x82 cm

    Nostaljik Radyo Büyük Boy

    • AUX, USB bağlantıları

    • 1300 mAh şarj edilebilir dahili batarya

    • Pil ile çalışabilme

    Kulaküstü Kablosuz Kulaklık

    • Hybrid tes teknolojisi

    • Stereo ses kalitesi

    • Katlanabilir tasarım

    • Ses önleyici yastıklı kulaklıklar

    • Ayarlanabilir kafa bandı

    Katlanır Yatak

    • Katlanabilir pratik yaylı yatak

    • Hem puf, hem koltuk, hem de tek kişilik yatak olabilme özelliği

    Şişme Yatak

    • "Fiber-Tech" teknolojisi ile üretilmiştir

    • Yumuşak kadifemsi üst yüzey

    2 Usb'li Duvar Şarjlı& 3'lü Kablo

    • Yüksek akım koruması

    • Tüm Micro USB, Lightning ve Type-C girişli cihazlarla uyumlu

    Cook N Clean Wok Tava ~28 cm

    • Süper glide iç ve dış kaplama,

    • Termo spot

    • Gaz elektrik ve seramik ocaklara uygun

    Su Arıtma Sistemi

    • 7/24 sağlıklı ve taze su

    • Çeşmeden su içme kolaylığı

    • Damacana masrafından kurtulma avantajı

    • Kolay kurulum imkanı

    • Servis gerektirmeyen filtre değişim avantajı

    • Alüminyum ana gövde

    • LG Membran

    • Lüks Musluk

    • 5'li Filtre Sistemi

    • Garantiyi Uzatabilme İmkanı

    Tornavida Seti 7'li

    • Mat krom kaplama

    • Mıknatıslı uç

    Dijital Halı 120x180 cm

    • Kaydırmaz taban

    • Makinede yıkanabilme özelliği ve itici kumaş

    7 Parça Seramik Çerezlik Seti

    • 1 adet büyük çerezlik

    • 6 adet küçük çerezlik

    • Seramikten üretilmiştir

    Akülü Vidalama Seti 10 Parça

    • 3.6V Li-Ion Şarjlı Vidalama

    • 200 dev/dak

    • Sıkma Gücü 3Nm

    • Fener özelliği

    • Düz olabilme

    • Uç tutucu özelliği

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    Haberler Ekonomi BİM 31 Mart-2 Nisan aktüel kataloğunda onlarca indirim! BİM'de Salı ve Cuma günleri hangi ürünler var?
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