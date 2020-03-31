BİM 31 Mart-2 Nisan aktüel kataloğunda onlarca indirim! BİM'de Salı ve Cuma günleri hangi ürünler var?

Yüz binlerce kişi tarafından beklenilen BİM 31 Mart-2 Nisan aktüel kataloğunda yer alan ürünler açıklandı. A101'de bu hafta televizyon, nostaljik radyo ve ev ürünleri ön plana çıkıyor. Pek çok üründe indirimin yer aldığı kataloğ şu sıralar yüz binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Peki, BİM 31 Mart-2 Nisan aktüel kataloğu ile hangi ürünler indirimli satılacak? İşte merakla beklenen o ürünler

BİM'DE 31 MART SALI GÜNÜ SATIŞA SUNULAN ÜRÜNLER