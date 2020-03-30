Nisan ayı için geri sayım başladı. Yeni aya günler kala kiracı ve sahiplerinin 'kira artış oranı' hakkında yaptığı araştırmalarda artış yaşanıyor. Kira oranlarını hesaplamak isteyen milyonlarca ev sahibi ve kiracı Nisan ayı kira artış oranını öğrenmek istiyor. Mart ayında kiracılara uygulanacak zam oranı TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının ardından netlik kazanmıştı. Peki, Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2020 Nisan kira artış oranı ne zaman açıklanacak? İşte o sorunun yanıtı...
NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?
2020 yılı Nisan ayı kira artış oranı TÜİK tarafından 3 Mart Salı günü saat 20.00'de açıklanacak enflasyon verilerinin ardından belli olacak.
MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI NASILDI?
Tüketici Fiyat Endeksi şubatta aylık bazda yüzde 0,35, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 0,48 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 12,37, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 9,26 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, şubat ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 13,94, yurt içi üretici fiyatları yüzde 14,18 arttı.
Aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0,35, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,48 artış gösterdi.
TÜFE, şubatta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 1,71, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,37 yükseldi.
Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 2,33, geçen yılın şubat ayına göre yüzde 9,26 arttı.
YILLIK BAZDA EN YÜKSEK AZALIŞ KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİNDE
Sanayinin 4 sektörünün şubatta yıllık bazda değişimleri dikkate alındığında madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 12,26, imalatta yüzde 8,52, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 19,24, su temininde yüzde 5,27 artış gerçekleşti. Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,44, imalatta yüzde 0,66 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 2,38, su temininde yüzde 0,07 azalış görüldü.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine bakıldığında ara malında yüzde 6,46, dayanıklı tüketim malında yüzde 10,4, dayanıksız tüketim malında yüzde 12,77, enerjide yüzde 12,34, sermaye malında yüzde 9,55 artış oldu. Bu grupların aylık değişimlerinde ise ara malında yüzde 1,29, dayanıklı tüketim malında yüzde 1,3, dayanıksız tüketim malında yüzde 0,94, sermaye malında yüzde 0,93 artış, enerjide yüzde 4,17 azalış görüldü.
Yıllık bazda en yüksek azalış yüzde 0,14 ile kağıt ve kağıt ürünlerinde gerçekleşti. Bunu yüzde 1,48 ile giyim eşyası, yüzde 1,52 ile kömür ve linyit izledi. Buna karşılık tütün ürünleri yüzde 51,88, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 20,05, metal cevheri yüzde 19,96 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
Aylık en yüksek azalış yüzde 8,96 ile kok ve rafine petrol ürünlerinde gerçekleşti. Bunu, yüzde 7,62 ile tütün ürünleri, yüzde 2,38 ile elektrik, gaz üretim ve dağıtımı takip etti. Buna karşılık metal cevherleri yüzde 3,36, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 3,16, ana metaller yüzde 2,3 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
TEFE TÜFE KİRA ARTIŞ NASIL HESAPLANIR? (ÖRNEK)
Mevcut kira bedeli: 1000 lira
Zam oranı: yüzde 15.18
Zam bedeli: 158.7 lira
Zamlı kira bedeli: 1.158 lira
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