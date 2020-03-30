Nisan ayı için geri sayım başladı. Yeni aya günler kala kiracı ve sahiplerinin 'kira artış oranı' hakkında yaptığı araştırmalarda artış yaşanıyor. Kira oranlarını hesaplamak isteyen milyonlarca ev sahibi ve kiracı Nisan ayı kira artış oranını öğrenmek istiyor. Mart ayında kiracılara uygulanacak zam oranı TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının ardından netlik kazanmıştı. Peki, Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2020 Nisan kira artış oranı ne zaman açıklanacak? İşte o sorunun yanıtı...

NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

2020 yılı Nisan ayı kira artış oranı TÜİK tarafından 3 Mart Salı günü saat 20.00'de açıklanacak enflasyon verilerinin ardından belli olacak.