TRT EBA TV ders programı yayınlandı. 30 Mart – 3 Nisan arasındaki dersler belli oldu. EBA TV ilkokul, ortaokul lise ders programı uzaktan eğitim alan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Uzaktan eğitim sayesinde, öğrenciler konuları takip ederek derslerinden geri kalmıyor. Sınavlara da hazırlık daha kolay hale geliyor. İşte, uzaktan eğitimin ikinci haftasında EBA TV ders programı…
EBA TV İLKOKUL DERS PROGRAMI
EBA TV İLKOKUL CANLI İZLE!
EBA TV ORTAOKUL DERS PROGRAMI!
EBA TV ORTAOKUL CANLI İZLE!
EBA TV LİSE DERS PROGRAMI!
EBA TV LİSE CANLI İZLE!
EBA TV FREKANS BİLGİLERİ
Öğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlayacak.
Uydu: TURKSAT
Kanal: Trt Eğitim HD/1/2/3
Frekans: 12083 H 13750
ÖĞRENCİ OLARAK EBA'YA NASIL GİRİŞ YAPABİLİRİM?
"EBA Giriş" ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle. "EBA Giriş" ekranına yönlendirileceksin. Açık Öğretim öğrencisiysen Öğrenci → Açık Öğretim yolunu izle.
EBA TV TEKRARI VAR MI?
Yayınlar ilgili kanalda 1 veya 2 kez tekrar edilecek. Tekrarlayan yayın akışı da yine aynı kanaldan öğrenilebilecek. Bu akışlar doğrultusunda çocuklarınızın hangi saatlerde TV'yi takip edebileceğini planlayabilirsiniz. Ayrıca eba.gov.tr üzerinden yayınlanan içeriklerin kayıtlarına ulaşılabilecek.
DIGITURK , TURKSAT , TİVİBU EBA TV HANGİ KANALDA?
TURKSAT uydularından şifreli platform hizmeti veren D-Smart, Tivibu Uydu ve Digiturk Türksat Uydusu platformları da kendi akıllı kanal sıralamasına eklemek suretiyle yayınları abonelerine iletecek.
DERSLER NE KADAR SÜRECEK?
Uzaktan eğitim dersleri 20'şer dakika sürecek. İlkokul ve ortaokullar sınıf kademelerine göre günde 20'şer dakikalık 2 ders alacak. Yani günde 40 dakika ders alacaklar. Tüm hafta alacakları ders saatleri her sınıf için 200 dakika. Liselerde ise günde 3 ders olacak. 20'şer dakikalık günlük dersleri 1 saat. Haftada her sınıf kademesi 5 saat ders alacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.