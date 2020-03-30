Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - Levant ve Giresun tipi fındıklar, kilogramı 21 liradan satışa sunulacak" Fındık fiyatlarında günün listesi hazırlandı! Güncel fındık fiyatı listesinde TMO yanında illere göre son dakika fındık alım fiyatlarına yer verildi.
Fındık üreticileri destek ödemelerinin ne zaman yapılacağını arama motorlarında araştırıyor. AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, fındık üreticilerine her yıl ödenen 'alan bazlı destek ödemelerinin' başladığını açıkladı. Peki, fındık destek ödemesi yattı mı? Fındık destekleri ne zaman yatırılacak? İşte 31 Mart güncel fındık fiyatları listesi...
Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, TMO'nun fındık satışına ilişkin bilgi verdi.
Nisanda 20 bin ton fındığın daha satışının yapılacağını belirten Pakdemirli, "Levant ve Giresun tipi fındıklar, kilogramı 21 liradan satışa sunulacak. Yurt içi tüketimde kullanılan Giresun tipi fındıkta fiyat değişikliği yapmıyoruz." ifadelerini kullandı.
FINDIK DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?
AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, fındık üreticilerine her yıl ödenen 'alan bazlı destek ödemelerinin' başladığını açıkladı. Tomakin, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 milyar liralık ekonomik destek paketi açıklamasından sonra fındık üreticilerine müjdeli haberi verdiğini belirterek, 2019 üretim yılı fındık alan bazlı gelir desteği ödemelerinin 20 Mart Cuma günü itibariyle başladığını duyurdu.
Tomakin, "İlimiz genelinde 2019 üretim yılı için toplam 123 bin 416 üreticimize 280 milyon 605 bin lira fındık alan bazlı gelir destekleme ödemesi yapılacaktır. 2009 üretim yılından itibaren yapılmaya başlanan fındık alan bazlı gelir desteği ödemelerinin şu an 11. ödemesi yapılacak olup, bu ödemeyle birlikte ilimiz fındık üreticilerine son 11 yılda ödenen destek miktarı yaklaşık 3 milyar lirayı bulmuş olacaktır" dedi.
Tomakin, "Üreticilerimize hayırlı olsun, paralarını iyi günlerde kullansınlar, milletçe geçirmekte olduğumuz zor günlerde bu paraların üreticilerimize önemli faydası olacağına inanıyorum. Ancak dünyada olduğu gibi ülkemizde de korona virüsü nedeniyle önemli tedbirler alınmıştır. Tedbirlere mutlaka uyalım, vatandaşlarımızın sağlığı her şeyin önündedir. Hiçbir şey, hiçbir para sağlığımızdan önemli değildir. Bankalarda izdiham yapmadan, birbirimizin hakkına riayet ederek, görevlilerin ikazına uyarak paralarımızın bankalardan alalım" uyarısında bulundu.
Tomakin, TC kimlik numarasının son hanesi 0 olanların ödemelerini 20 Mart 2020 Cuma günü itibariyle almaya başladığını, kimlik numarasının son hanesi 2 olanların 27 Mart 2020 Cuma, 4 olanların 3 Nisan 2020 Cuma günü, 6 ve 8 olanların ise 10 Nisan 2020 Cuma günü banka hesaplarından alabileceğini kaydetti.
FINDIK DESTEKLEMESİNDEN KİMLER FAYDALANAMAZ?
* Çks ve FKS kaydı olmayanlar,
* Fındık üretim bahçesinde ara ziraatı yapanlar,
* Sahte belge düzenleyerek, gerçeğe uygun olmayan başvuruda bulunanlar,
* Devlet kurumları ve ortakları fındık parası alamazlar.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Devlet fındık destekleme ve alan bazlı gelir desteğinden faydalanmak için; alan bazlı gelir desteği ödemesinden faydalanmak isteyen üreticilerin müracaat yılında Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ve Fındık Kayıt Sistemine kayıtlı olmaları ve kayıt güncellemeleri gerekmektedir. Fındık destekleme almak isteyenler il/ilçe müdürlüğüne aşağıda belirtilen belgeler ile başvurabilirler.
a) Başvuru dilekçesi (Ek-1), DEVLET FINDIK DESTEKLEME BAŞVURU DİLEKÇESİ
b) Fındık üretici belgesi.
Ziraat Bankasınca yapılan bilgilendirmeye göre fındık paraları ödeme tarihlerinde, çiftçilerin T.C. Kimlik numaralarının son hanelerine göre belirtilecek tarihlerde, çiftçi ve üreticilerin TARIMSAL DESTEKLEME HESAPLARINA aktarılacak.
Fındığa sigorta
Türkiye'de bu yılın ilk 3 ayında fındık için don, fırtına, dolu gibi risklere karşı yaklaşık 59 bin sigorta poliçesi oluşturuldu. Özellikle don nedeniyle ciddi oranda ürün kaybı yaşayan fındık üreticileri, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) yoluyla sigorta yaptırarak zarardan korunmaya çalışıyor.
Fındığa sigortaTürkiye'de bu yılın ilk 3 ayında fındık için don, fırtına, dolu gibi risklere karşı yaklaşık 59 bin sigorta poliçesi oluşturuldu. Özellikle don nedeniyle ciddi oranda ürün kaybı yaşayan fındık üreticileri, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) yoluyla sigorta yaptırarak zarardan korunmaya çalışıyor.
En çok poliçe düzenlenen illerin başında Ordu gelirken, ikinci sırada Giresun, üçüncü sırada ise Düzce yer aldı. TARSİM'in faaliyete başladığı 2006'dan bu yana ise ülke genelinde 893 binin üzerinde fındık poliçesi düzenlendi.
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