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    • Ekonomi
    • 30.03.2020 12:03
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    • 30.03.2020 12:06
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    Son dakika: duyurdu! İşte yla ödenebilecek vergiler!

    Başkanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasına göre kredi kartlarıyla ödenebilecek vergilerin kapsamı genişletildi. 50 bin liraya kadar olan vergi ları internetten yla ödenebilecek. İşte kredi kartıyla yapılabilecek vergi ödemeleri…

    İşte kredi kartıyla ödenebilecek vergiler!

    EPDK, geçen hafta gerçekleştirilen toplantıda Elektrik Üretim AŞ'nin ( Başkanlığı(GİB), yla ödenebilen vergi türlerinin kapsamını genişletti. 50 bin liraya kadar olan vergi ları internetten kredi kartıyla ödenebilecek.

    GİB'den yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
    "Vergi dairelerince tahsil edilen tüm vergi, harç ve idari para cezaları vb.'den anlaşmalı ların kredi kartlarıyla aşağıda sayılan ödemeler üzerinden yapılabilmekteydi.

    · Gayrimenkul / menkul sermaye iradı, ücret, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisi,

    · Motorlu taşıtlar vergisi,

    · Trafik idari para cezası,

    · Karayolları Taşıma Kanunu idari para cezası,

    · Geçiş ücreti ve idari para cezası,

    · Diğer idari para cezaları,

    · 6183 sayılı Kanun kapsamında taksitlendirilmiş borçlar,

    · Tapu harcı,

    · Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı,

    · Öğrenim kredisi ve katkı kredi borçları,

    · Pasaport harcı ve değerli kağıt bedeli,

    · Sürücü belgesi harcı ve değerli kağıt bedeli,

    · T.C. kimlik kartı bedeli, · Yurt dışına çıkış harcı,

    · Göç İdaresi ikamet harcı,

    · İkamet tezkeresi defter satış bedeli

    · Tek giriş vize harcı,

    · Ecrimisil ödemeleri,

    · Veraset ve intikal vergisi.

    Yeni Korona Virüs Hastalığı (Kovid-19) ile mücadele kapsamında zorunlu durum olmadıkça vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın kalabalık ortamlarda bulunmamasını sağlayarak onları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Bakanlığımızca yapılan değerlendirmeler sonucunda, aşağıda belirtilen vergi türlerinden 50.000 TL'ye kadar olan borçların da İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla ödenebilmesi uygun bulunmuştur.

    · Yıllık Gelir Vergisi

    · Zirai Kazanç Gelir Vergisi

    · Gelir (Muhtasar)

    ·

    · Kurumlar Vergisi Stopajı

    · Basit Usulde Ticari Kazanç

    · Gerçek Usulde

    · Hasılat Esaslı Katma Değer Vergisi (Kdv4)

    · Gelir

    · Kurum Geçici Vergi

    · Diğer Ücretler

    · Katma Değer Vergisi Tevkifatı), şehiriçi dağıtım şirketlerine sattığı toptan elektrik birim fiyatını 22,83 kuruşa düşürdü. Söz konusu indirimli yeni fiyat 1 Nisan'dan itibaren başlayacak ve 3 ay geçerli olacak.

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