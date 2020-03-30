İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler 31 Mart Salı günü için açıklandı. BEDAŞ tarafından açıklanan planlı kesintiler doğrultusunda İstanbul'un birçok mahallesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Kesinti yaşanan yerlerde oturan vatandaşlar, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusuna yanıt arıyor. İşte, İstanbul elektrik kesintisi yaşanan yerler listesi…

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 260., 262., 263., 264., 265., 266., 267., 268., 279., 500 EVLER, ESKİ EDİRNE ASFALTI sk 13:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2418963)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1.YOL, 1658., 2.YOL, 3.YOL, 4.YOL, 5.YOL, 6.YOL, 7.YOL, 8.YOL, ISISO sk, 12. yol,13.yol 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2420367)