Altın fiyatları artacak mı? Gram altının iç piyasadaki sert hareketleri sürerken, rekor tazelendi ve gram altın fiyatı 341,65 TL'ye kadar çıktı. Peki, gram altın ne kadar? Gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında analistler uyarıda bulunuyor. Koronavirüs kaynaklı gelişmeler nedeniyle, küresel piyasalarda virüsün yarattığı belirsizlik ortamı, altın fiyatlarının dengesiz bir görüntü çizmesine yol açıyor. Peki, altın fiyatları artacak mı? İşte, iç piyasadaki güncel gram çeyrek altın fiyatları ve altında beklenen yeni gelişmeler…
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 343,50 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 343,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 343,50 liradan, 2 bin 262 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 280 liradan, 313 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 317 liradan, 2 bin 211 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 231 liradan, bin 105 liradan alınan Yarım Ziynet bin 115 liradan ve 553 liradan alınan Çeyrek Ziynet 558 liradan satıldı.
GRAM ALTIN REKOR TAZELEDİ
Koronavirüs salgını nedeniyle yatırımcılar güvenli liman olarak gördükleri altına taleplerini artırdı. Spot altının ons fiyatındaki yükseliş ve dolar/TL kurundaki artışla birlikte gram altın iç piyasada rekor tazeleyerek 341,65 TL'ye kadar çıktı.
ALTIN FİYATLARI ARTACAK MI?
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlara karşın vaka ve ölüm sayısının artmaya devam ettiğini belirterek, sürece dair kontrol mekanizmalarının tamamen virüsün seyrine bağlı olması ve bu paralelde oluşan belirsizliklerin konuya ilişkin endişelerin gündemde kalmasına yol açtığını vurguluyor.
Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, bu hafta yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde yayımlanacak nihai Satınalma Yöneticileri Endeksi ve ABD istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.600 doların destek, 1.635 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.
Analistler, gram altında bugün 340 liranın test edildiğine dikkati çekerek, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 350 liranın gündeme gelebileceğini, 330 liranın ise destek konumuna geldiğini söyledi.
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