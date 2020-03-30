Altın fiyatları artacak mı? Gram altının iç piyasadaki sert hareketleri sürerken, rekor tazelendi ve gram altın fiyatı 341,65 TL'ye kadar çıktı. Peki, gram altın ne kadar? Gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında analistler uyarıda bulunuyor. Koronavirüs kaynaklı gelişmeler nedeniyle, küresel piyasalarda virüsün yarattığı belirsizlik ortamı, altın fiyatlarının dengesiz bir görüntü çizmesine yol açıyor. Peki, altın fiyatları artacak mı? İşte, iç piyasadaki güncel gram çeyrek altın fiyatları ve altında beklenen yeni gelişmeler…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 343,50 lira oldu.