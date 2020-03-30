Sağlık bakanlığı işçi alımı İŞKUR başvurusu nasıl yapılır? Yakın zamanda açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 32 bin personel alımının içerisinde 14 bin sürekli işçi alımının yapılacağını duyurmuştu. Bu kapsamda bakanlık bünyesinde 11 bini hemşire 1600'ü ebe, 4687'si sağlık teknisyeni olmak üzere 18 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 14 bin sürekli işçi istihdam edilecek.

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NEREDEN YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığa, 11 bini hemşire 1600'ü ebe, 4687'si sağlık teknisyeni olmak üzere 18 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 14 bin sürekli işçi alınacağını açıkladı. Koca, "Başvurular, 26 Mart– 30 Mart 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesi üzerinden yapılacak." dedi.