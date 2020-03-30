Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği ne kadar? Kısa çalışma ödeneği hakkındaki detaylar ve son gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana ödenekle ilgili başvurular alınırken başvuru şartları ve diğer detaylar da merak ediliyor. Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kovid-19'a karşı alınan ekonomik önlemlerle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Albayrak paylaşımında "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, Kısa Çalışma Ödeneği ile faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışan vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz.Tüm firmaları, çalışanları için "ücretsiz izin" yerine bu ödeneğe başvurmaya çağırıyoruz. #BirlikteBaşaracağız" ifadelerini kullandı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Corona virüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işverenler, buna ilişkin kanıtlarla birlikte 'Kısa Çalışma Talep Formu' ile 'Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesini' bağlı olduğu İŞKUR biriminin elektronik posta adresine (www.iskur.gov.tr), elektronik posta göndermek suretiyle başvurabilecek.