30 Mart anlık çeyrek ve gram altın fiyatları günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Bilindiği üzere dünyanın pek çok ülkesinde görülen koronavirüsünün etkisi global piyasalarda etkisini göstermeye devam ediyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,17 artışla 343,50 liradan tamamladı. İşte 30 Mart güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?