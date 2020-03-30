Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, nisanda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) stoklarından 20 bin ton fındığın daha satışa sunulacağını bildirdi.
Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, TMO'nun fındık satışına ilişkin bilgi verdi.
Nisanda 20 bin ton fındığın daha satışının yapılacağını belirten Pakdemirli, "Levant ve Giresun tipi fındıklar, kilogramı 21 liradan satışa sunulacak. Yurt içi tüketimde kullanılan Giresun tipi fındıkta fiyat değişikliği yapmıyoruz." ifadelerini kullandı.
Nisan ayında Toprak Mahsülleri Ofisimizin stoklarından 20 bin ton fındık daha satışa açıyoruz.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) March 30, 2020
▶️ Levant ve Giresun tipi fındıklar kilogramı 21 TL'den satışa sunulacak.
▶️ Yurtici tüketimde kullanılan Giresun tipi fındıkta fiyat değişikliği yapmıyoruz.
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