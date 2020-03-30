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    • Ekonomi
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    • 30.03.2020 11:34
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    ve Orman Bakanı : nisanda 20 bin ton satacak! belli oldu

    Son dakika haberi... Nisanda 20 bin ton fındığın daha satışının yapılacağını belirten Pakdemirli, "Levant ve Giresun tipi lar, kilogramı 21 liradan satışa sunulacak. " dedi.

    Bakan Pakdemirli açıkladı: Fındık fiyatları...

    ve Orman Bakanı , nisanda Toprak Mahsulleri Ofisi () stoklarından 20 bin ton fındığın daha satışa sunulacağını bildirdi.

    Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, TMO'nun satışına ilişkin bilgi verdi.

    Nisanda 20 bin ton fındığın daha satışının yapılacağını belirten Pakdemirli, "Levant ve Giresun tipi fındıklar, kilogramı 21 liradan satışa sunulacak. Yurt içi tüketimde kullanılan Giresun tipi fındıkta fiyat değişikliği yapmıyoruz." ifadelerini kullandı.





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    Haberler Ekonomi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: TMO nisanda 20 bin ton fındık satacak! Fındık fiyatları belli oldu
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