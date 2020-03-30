Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Sağlık altyapımız, gerek personel, gerek ilaç ve malzeme, gerekse yoğun bakım yatağı açısından, hamdolsun, diğer ülkelere göre oldukça iyi durumdadır. Maskeden tanı kitine ve bağışıklık sistemini güçlendirici kimi ilaçlara kadar hemen her ihtiyacımızı kendimiz karşılayabiliyoruz. Şu ana kadar hastanelerimiz ile diğer sağlık birimlerimize, 24 milyon cerrahi maske, 3 milyonun üzerinde N-95 maske, bir milyonun üzerinde koruyucu tulum, 181 binin üzerinde koruyucu gözlük dağıttık.

Mevcut hastanelerimizi güçlendirme yanında, yeni hastanelerimizi de süratle hizmete açıyoruz. Gerçekten çok modern bir sağlık tesisi olan, Şehir Hastanesi standartlarındaki 600 yataklı Okmeydanı Hastanemiz bugün itibariyle hizmet vermeye başladı. 2 Yine Şehir Hastanesi statüsündeki 1.150 yatak kapasiteli Kartal Hastanemizi de bir süre önce hizmete sunmuştuk. İkitelli Şehir Hastanemizi ise, 520'si yoğun bakım olmak üzere 2 bin 682 yatak kapasitesiyle Mayıs ayında hizmete açmayı planlıyoruz. Ülkemizin en modern hastanelerinden biri olacak 1.000 yataklı Göztepe Şehir Hastanemizin inşasında da sona yaklaştık, inşallah onu da Eylül ayında hizmete alacağız. Böylece Türkiye, sağlık altyapısında zaten güçlü olan yerini, daha da sağlamlaştırmış olmaktadır.