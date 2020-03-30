Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı izle! Koronavirüs salgının alınacak tedbirler kapsamında yapılacak açıklamayı izlemek isteyenler araştırma yapmaya başladı. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde Erdoğan başkanlığındaki görüşmeye, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı. Kabine üyelerinin katılımıyla saat 15.54'te başlayan toplantı yaklaşık 4,5 saat sürdü. Kabine toplantısı ilk kez, video konferans yöntemiyle gerçekleşti. Başkan Erdoğan'ın, toplantının ardından "Millete Sesleniş" konuşması yapıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi.
Tarabya'daki Huber Köşkü'nde Erdoğan başkanlığındaki görüşmeye, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.
Kabine üyelerinin katılımıyla saat 15.54'te başlayan toplantı yaklaşık 4,5 saat sürdü.
Kabine toplantısı ilk kez, video konferans yöntemiyle gerçekleşti.
Başkan Erdoğan'ın, toplantının ardından "Millete Sesleniş" konuşması yaptı.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
Sağlık altyapımız, gerek personel, gerek ilaç ve malzeme, gerekse yoğun bakım yatağı açısından, hamdolsun, diğer ülkelere göre oldukça iyi durumdadır. Maskeden tanı kitine ve bağışıklık sistemini güçlendirici kimi ilaçlara kadar hemen her ihtiyacımızı kendimiz karşılayabiliyoruz. Şu ana kadar hastanelerimiz ile diğer sağlık birimlerimize, 24 milyon cerrahi maske, 3 milyonun üzerinde N-95 maske, bir milyonun üzerinde koruyucu tulum, 181 binin üzerinde koruyucu gözlük dağıttık.
Mevcut hastanelerimizi güçlendirme yanında, yeni hastanelerimizi de süratle hizmete açıyoruz. Gerçekten çok modern bir sağlık tesisi olan, Şehir Hastanesi standartlarındaki 600 yataklı Okmeydanı Hastanemiz bugün itibariyle hizmet vermeye başladı. 2 Yine Şehir Hastanesi statüsündeki 1.150 yatak kapasiteli Kartal Hastanemizi de bir süre önce hizmete sunmuştuk. İkitelli Şehir Hastanemizi ise, 520'si yoğun bakım olmak üzere 2 bin 682 yatak kapasitesiyle Mayıs ayında hizmete açmayı planlıyoruz. Ülkemizin en modern hastanelerinden biri olacak 1.000 yataklı Göztepe Şehir Hastanemizin inşasında da sona yaklaştık, inşallah onu da Eylül ayında hizmete alacağız. Böylece Türkiye, sağlık altyapısında zaten güçlü olan yerini, daha da sağlamlaştırmış olmaktadır.
KOVİD-19 hastalığı sürecinde tedbirlerimizi, hamdolsun, pek çok ülkeden daha erken aldık ve hayata geçirdik. Aşama aşama ilave tedbirleri de yürürlüğe sokuyoruz. Gıda konusunda da herhangi bir sıkıntımız yok. Ülkemiz, tüm temel gıda maddelerini kendisi ürettiği için, hem stoklarımız, hem de tedarik zincirlerimizin işleyişi, ihtiyacımızı karşılayacak düzeydedir. Kamu güvenliği konusunda ise milletimizin dirayetli tutumu ve emniyet birimlerimizin gayretleri neticesinde, kayda değer bir sıkıntı yaşamıyoruz. Bu vesileyle, tüm sağlık görevlilerimize, güvenlik güçlerimize, gıda ve ihtiyaç malzemelerinin halkımıza ulaştırılmasını sağlayan esnafımıza, üretimi devam ettiren sanayicimize ve işçilerimize şükranlarımı sunuyorum.
Türkiye, Avrupa ve Amerika'ya kıyasla, bu hastalığın yayılmasının üstesinden gelmeye en yakın ülkelerden biridir. Vatandaşlarımızın, her geçen gün daha bilinçli bir şekilde tedbirlere uyduğunu görüyoruz. Salgın sürecinde en önemli hususlardan biri sağlık sistemimizi ayakta tutmaktır. Sağlık kuruluşlarımızın personel ve araç-gereç imkanlarını ne kadar yüksek oranda KOVİD-19 hastalığı ile mücadeleye tahsis edersek, salgınla o derece etkili şekilde baş edebiliriz. Ayrıca, bu tür durumlarda sağlık kuruluşları salgın merkezi haline dönüşebiliyor. Bunun için vatandaşlarımızın, gerçekten acil olmayan durumlar dışında hastaneye gitmemelerini hassaten rica ediyorum. Okullarda uzaktan eğitime geçerek, kamuda ve özel sektörde evden çalışma yöntemini devreye alarak, yaşlılarımıza özel ihtimam göstererek, sokaktaki hareketliliği büyük ölçüde azalttık. İnsanların toplu olarak bulunduğu tüm mekanların faaliyetlerine ara vermesi de, evde kalma çağrımızın hayata geçmesine önemli katkı sağladı. Son olarak, kara, hava ve deniz yollarıyla yapılan şehirlerarası ulaşımı sınırlandırdık. Gerekirse, şehiriçi ulaşımda da benzer yöntemleri devreye sokabiliriz. Günlük test sayısını 10 bine ulaştırdık. Tespit yapılan kişi, hastalık belirlenen vaka, vefat ve taburcu rakamlarımızı, şeffaf bir şekilde her gün milletimizle paylaşıyoruz. Virüsün yayılmasını önlemek için her yola başvurmakta kararlıyız. Halihazırda ülke genelinde köy ve mahalle statüsündeki 39 yerleşim birimimiz karantina altındadır. Benzer örneklerin yaygınlaşmasının önüne geçmenin tek yolu, her birimizin kendi karantinasını kendi uygulamasıdır. Burada en önemli hassasiyetimiz, temel ihtiyaç maddelerinin arzında sürekliliği sağlamak ve ihracatı desteklemek için üretimin kesintisiz sürmesini temin etmektir. Türkiye, her hal ve şart altında üretime devam etmek, çarklarının dönmesini sağlamak zorunda olan bir ülkedir.
41 yerleşim birimimiz karantina altındadır. Pek çok ülkeye sağlık ve temizlik malzemesi gönderdik. İspanya'ya bir uçak dolusu malzeme göndereceğiz. İtalya'ya da yardım gemisi gönderdik.
Aşı için çalışmalar sürüyor, hedefimiz yıl sonu.
Hiçbir virüs bizim birliğimizden, beraberliğimizden, kardeşliğimizden daha güçlü değildir.
Esnafın ödemelerini faizsiz öteledik.
Öğrencilerimizin kredi geri ödemeleri ertelenebilecek.
Milli dayanışma kampanyası başlatıyoruz. 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum.
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