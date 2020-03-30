TİCARETHANE ELEKTRİK ABONELİĞİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Şirket yetkilisinin kimlik kartı,

Yetki belgesi, vekaletname ya da imza sirküleri,

Vergi numarası ve bağlı olduğu vergi dairesi,

Ticaret sicil numarası,

Bağlı olunan ticaret sicil memurluğunun adı,

Kullanım yerinin abone ya da tesisat numarası (varsa),

Mülkiyet belgesi (kira sözleşmesi, tapu kaydı ya da protokol),

Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (DASK),

Banka hesabına ait IBAN numarası.

ÖNCEKİ ELEKTRİK ABONELİĞİ NASIL İPTAL EDİLİR?

Herhangi bir konuttan taşınırken o konutun ikâmetgah adresindeki elektrik aboneliği kapatılmadan başka bir abonelik alınamaz. Elektrik aboneliğinin kapatılması için ise sözleşmenin sonlandırılması gerekmektedir. İptal işlemi ise elektrik hizmetinin alındığı firma tarafından ücretsiz olarak yapılmaktadır. Elektrik aboneliğinde parekende satış sözleşmesinde taahhüt süresi bulunmaz.

Elektrik aboneliği iptali sözleşmesinde, sözleşmenin bitmesi istenilen tarihin belirtilmesi gerekmektedir. Özel olarak bir tarih belirtilmemiş ise başvurudan sonraki 3 iş günü içerisinde elektrik kesilir. Elektrik aboneliği iptali yapabilmek için herhangi bir dönem borcunun bulunmaması gerekmektedir. Elektrik aboneliği bittiğinde güvence bedeli aboneliğin sahibi kişinin başvuru sırasında belirttiği IBAN adresine gönderilir.