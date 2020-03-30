"Kovid-19'la bağlantılı son iki haftada 58 ilde 459 kişi hakkında soruşturma başlatıldı"

Kovid-19'la bağlantılı başsavcılıklarca son iki haftada 58 ilde 459 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını bildiren Bakan, şunları kaydetti:

Adalet Bakanı Gül: "Salgın hastalık tehlikesinden dolayı ortaya çıkan sıra dışı süreci fırsata çevirmek isteyenlerin karşısında hukuk vardır."

CMK ÖDEMELERİ NEDİR?

Bir avukat yanında sigortalı olarak çalışan avukatlar eğer ödemenin kendi hesaplarına yapılmalarını istiyorlarsa kendi İBAN dilekçeleriyle birlikte, SGK Hizmet Dökümü ve yanında çalıştığı avukat tarafından kendi serbest meslek makbuzunun kullanımına muvafakati bulunduğuna dair muvafakatname belgesinin de tanzim edilerek evraklara eklenmesi gerekmektedir.

Makbuz keserken müşteri kısmına dosyanın bulunduğu Cumhuriyet Başsavcılığı yazılıp altına vergi numarası yazılır (örn.: Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı V.No: 396 039 01 77). İşin mahiyeti yada açıklama yazan bölüme; mutlaka mahkeme, savcılık yada kolluk ile dosya numarası (kolluk ifadesi ise savcılık numarası henüz belli olmadığı durumlarda ifade tarihi) ve hukuki yardımdan yararlanan kişinin adı yazılır (örn.: Giresun Çocuk Şube Müdürlüğü 12.02.2018 tarihli Mağdur Ahmet MEHMET'in ifadesi yada Giresun 1.Ağ.C.M. 2018/1 Esas Sayılı dosyası Sanık Hasan HÜSEYİN'in müdafilik görevi vs.). Serbest Meslek Makbuzunda Tarife bölümü mutlaka yazılmalıdır, eğer bulunmuyorsa el ile belirterek tarife ücreti yazılır diğer ücretle alakalı bölümler ise Baro web sitemizde yayınlanan CMK makbuz örneklerine göre tanzim edilir. (CMK Makbuz Örnekleri için tıklayınız.) Makbuz tarihleri evrakın teslim tarihi ile yakın tarihli olmalıdır.