Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Avukat CMK ödemelerine ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Abdulhamit Gül açıklamalarda bulunuyor. Bakan Gül, "30 Nisan'a kadar duruşmalar ve acil olmayan tüm işler ertelenmiştir." açıklamasında bulundu. bdulhamit Gül, avukat CMK ödemelerine ilişkin son dakika bilgisini de verdi. Peki avukat CMK ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte detaylar.
CMK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Adalet Bakanı Gül: "Avukat meslektaşlarımızın CMK ödemeleri, 6 Nisan itibarıyla tümüyle yapılmış olacak." dedi.
BAKAN GÜL'ÜN AÇIKLAMALARI
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'da HSK ve TBB ile gerçekleştirilen koordinasyon toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Bakan Gül, burada yaptığı açıklamada, "Bugünden itibaren cezaevlerinde görev yapan personel, belirlenen süreler sonunda evlerine gönderilmeyecek, izole edilen yerlerde kalacak." dedi.
Avukatların CMK ödemelerinin 6 Nisan itibarıyla tümüyle yapılmış olacağını belirten Gül, "Mağduriyeti, şikayeti olan vatandaşlarımız için adaletin kapısı kapatılmamıştır." ifadelerini kullandı.
"Kovid-19'la bağlantılı son iki haftada 58 ilde 459 kişi hakkında soruşturma başlatıldı"
Kovid-19'la bağlantılı başsavcılıklarca son iki haftada 58 ilde 459 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını bildiren Bakan, şunları kaydetti:
Adalet Bakanı Gül: "Salgın hastalık tehlikesinden dolayı ortaya çıkan sıra dışı süreci fırsata çevirmek isteyenlerin karşısında hukuk vardır."
CMK ÖDEMELERİ NEDİR?
Bir avukat yanında sigortalı olarak çalışan avukatlar eğer ödemenin kendi hesaplarına yapılmalarını istiyorlarsa kendi İBAN dilekçeleriyle birlikte, SGK Hizmet Dökümü ve yanında çalıştığı avukat tarafından kendi serbest meslek makbuzunun kullanımına muvafakati bulunduğuna dair muvafakatname belgesinin de tanzim edilerek evraklara eklenmesi gerekmektedir.
Makbuz keserken müşteri kısmına dosyanın bulunduğu Cumhuriyet Başsavcılığı yazılıp altına vergi numarası yazılır (örn.: Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı V.No: 396 039 01 77). İşin mahiyeti yada açıklama yazan bölüme; mutlaka mahkeme, savcılık yada kolluk ile dosya numarası (kolluk ifadesi ise savcılık numarası henüz belli olmadığı durumlarda ifade tarihi) ve hukuki yardımdan yararlanan kişinin adı yazılır (örn.: Giresun Çocuk Şube Müdürlüğü 12.02.2018 tarihli Mağdur Ahmet MEHMET'in ifadesi yada Giresun 1.Ağ.C.M. 2018/1 Esas Sayılı dosyası Sanık Hasan HÜSEYİN'in müdafilik görevi vs.). Serbest Meslek Makbuzunda Tarife bölümü mutlaka yazılmalıdır, eğer bulunmuyorsa el ile belirterek tarife ücreti yazılır diğer ücretle alakalı bölümler ise Baro web sitemizde yayınlanan CMK makbuz örneklerine göre tanzim edilir. (CMK Makbuz Örnekleri için tıklayınız.) Makbuz tarihleri evrakın teslim tarihi ile yakın tarihli olmalıdır.
Soruşturma aşamasında tek ücret ödenir, eğer ki kollukta ifadeye katılan avukat sonraki aşamalara herhangi bir sebeple katılamadığı durumlarda, yerine başka bir avukat atanmışsa tarifede yazılan ücret avukatlara katkıları oranında paylaştırılır. (örn.: Kollukta bir avukat, Savcılıkta farklı bir avukat, Sulh Ceza Hakimliği'nde de farklı bir avukat atanmışsa her bir avukat makbuzu keserken tarifenin üçte birlik kısmını kesecektir.) Avukat eğer soruşturma bitmeden dosyaya tam tarife ücreti kesip ödemesini almışsa dosyaya devam etmesi gerekmektedir, aksi durumda ikinci kez atanacak avukat herhangi bir ödeme alamayacaktır.
Serbest Meslek Makbuzunu keserken tarife ücreti yılı sistemde görevlendirildiğiniz yıla göre tanzim edilir. Çünkü CMK gereği hukuki yardım dosyada atandığınız andan itibaren başlamaktadır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.