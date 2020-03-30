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    • Ekonomi
    • 30.03.2020 18:38
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    • 30.03.2020 18:38
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    3 Nisan katalog! listesi... Haftanın kataloğu!

    3 Nisan katalog! kataloğu yine dopdolu! Uygun fiyatlı alışverişin merkezi listesi sorgulanmaya başlandı. 3 Nisan Cuma günü için tanıtıldı. Satışa çıkacak ürünler arasında; Dijitsu 32''HD Uydu Alıcılı Televizyon, dekoratif raf seti, kulaküstü kablosuz kulaklık, katlanır ve şişme yatak, su arıtma sistemi gibi ürünler dikkat çekiyor. Türkiye'nin birçok noktasında bulunan BİM marketlerinde her Cuma günü aktüel ürünler satışa çıkıyor. Satışa çıkacak ürünlerin teknik ve fiyat bilgileri ise ile tanıtılıyor. Peki, kataloğunda hangi ürünler var? BİM'de bu hafta neler var? İşte, BİM aktüel katalog indirimli ürünler listesi…

    BİM aktüel ürünler 3 Nisan kataloğu! BİM’de bu hafta neler var?

    BİM aktüel ürünler kataloğu 3 Nisan'da satışa çıkacak ürünleri müşterilerine tanıttı. Hesaplı alışverişin adresi BİM marketleri bu hafta da yine dopdolu. BİM aktüel katalog 3 Nisan Cuma ürünleri arasında birbirinden hesaplı ürünler dikkat çekiyor. BİM aktüel ürünler listesi alışveriş severler tarafından araştırılmaya başlandı. Haftanın BİM indirimli ürünlerine haberimizden ulaşabilir, öne çıkan ürünlerin fiyat ve teknik bilgilerini inceleyebilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta neler var? Dijitsu uydu alıcılı televizyon, 3'lü dekoratif raf seti, katlanır ve şişme yatak gibi ürünler dikkat çekiyor. İşte, 3 Nisan Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu!

    BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! (3 NİSAN CUMA)

    32''HD Uydu Alıcılı Televizyon

    • HD çözünürlük (1366x768)

    • USB - Video

    • Class A enerji tüketimi

    3'lü Dekoratif Raf Seti

    • 3 farklı kullanım şekli

    • Orta boy: 30x30x82 cm

    Nostaljik Radyo Büyük Boy

    • AUX, USB bağlantıları

    • 1300 mAh şarj edilebilir dahili batarya

    • Pil ile çalışabilme

    Kulaküstü Kablosuz Kulaklık

    • Hybrid tes teknolojisi

    • Stereo ses kalitesi

    • Katlanabilir tasarım

    • Ses önleyici yastıklı kulaklıklar

    • Ayarlanabilir kafa bandı

    Katlanır Yatak

    • Katlanabilir pratik yaylı yatak

    • Hem puf, hem koltuk, hem de tek kişilik yatak olabilme özelliği

    Şişme Yatak

    • "Fiber-Tech" teknolojisi ile üretilmiştir

    • Yumuşak kadifemsi üst yüzey

    2 Usb'li Duvar Şarjlı& 3'lü Kablo

    • Yüksek akım koruması

    • Tüm Micro USB, Lightning ve Type-C girişli cihazlarla uyumlu

    Cook N Clean Wok Tava ~28 cm

    • Süper glide iç ve dış kaplama,

    • Termo spot

    • Gaz elektrik ve seramik ocaklara uygun

    Su Arıtma Sistemi

    • 7/24 sağlıklı ve taze su

    • Çeşmeden su içme kolaylığı

    • Damacana masrafından kurtulma avantajı

    • Kolay kurulum imkanı

    • Servis gerektirmeyen filtre değişim avantajı

    • Alüminyum ana gövde

    • LG Membran

    • Lüks Musluk

    • 5'li Filtre Sistemi

    • Garantiyi Uzatabilme İmkanı

    Tornavida Seti 7'li

    • Mat krom kaplama

    • Mıknatıslı uç

    Dijital Halı 120x180 cm

    • Kaydırmaz taban

    • Makinede yıkanabilme özelliği ve itici kumaş

    7 Parça Seramik Çerezlik Seti

    • 1 adet büyük çerezlik

    • 6 adet küçük çerezlik

    • Seramikten üretilmiştir

    Akülü Vidalama Seti 10 Parça

    • 3.6V Li-Ion Şarjlı Vidalama

    • 200 dev/dak

    • Sıkma Gücü 3Nm

    • Fener özelliği

    • Düz olabilme

    • Uç tutucu özelliği

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    Haberler Ekonomi 3 Nisan BİM aktüel katalog! BİM indirimli ürünler listesi... Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu!
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