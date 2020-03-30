BİM aktüel ürünler kataloğu 3 Nisan'da satışa çıkacak ürünleri müşterilerine tanıttı. Hesaplı alışverişin adresi BİM marketleri bu hafta da yine dopdolu. BİM aktüel katalog 3 Nisan Cuma ürünleri arasında birbirinden hesaplı ürünler dikkat çekiyor. BİM aktüel ürünler listesi alışveriş severler tarafından araştırılmaya başlandı. Haftanın BİM indirimli ürünlerine haberimizden ulaşabilir, öne çıkan ürünlerin fiyat ve teknik bilgilerini inceleyebilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta neler var? Dijitsu uydu alıcılı televizyon, 3'lü dekoratif raf seti, katlanır ve şişme yatak gibi ürünler dikkat çekiyor. İşte, 3 Nisan Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! (3 NİSAN CUMA)

32''HD Uydu Alıcılı Televizyon

• HD çözünürlük (1366x768)

• USB - Video

• Class A enerji tüketimi