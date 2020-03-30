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    • Ekonomi
    • 30.03.2020 14:25
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    • 30.03.2020 14:25
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    Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Muayenesi biten araçlara...

    Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 11 Mart tarihi itibariyle muayenesi biten ticari araçların yetki belgelerinin sonlandırılmayacağını, geçerliliğini koruyacağını duyurdu.

    Araç sahipleri dikkat! Bir erteleme daha geldi

    65 yaş ve üzeri vatandaşların motorlu araç muayenelerinin ertelenmesinin ardından bir erteleme de karayolu taşımacılığı yapan ticari araç sahipleri için geldi.

    SALGIN BİTENE KADAR GEÇERLİ OLACAK
    Hürriyet'in haberine göre; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, 11 Mart tarihi itibariyle muayenesi biten ticari araçların yetki belgelerinin sonlandırılmayacağını, geçerliliğini koruyacağını duyurdu. Buna göre şehirlerarası yolcu taşımacılığı ile eşya taşımacılığı yapan araçların yetki belgeleri corona virüs salgını sona erene kadar geçerli olacak.

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