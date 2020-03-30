2 Nisan Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler vatandaşların dikkatini çekti. Her hafta indirimli ürünler satışa çıkaran A101 marketleri bu hafta da aktüel ürünleri de internet sitesi üzerinden duyurdu. Kataloğda bu hafta Toshiba, 43" Full HD Smart LED TV, Elton El32dab04 32" uydu alıcılı LED TV ve Honor 7S akıllı cep telefonu akılı dikkat çekiyor. İşte A101 2 Nisan aktüel ürünler kataloğu...

A101 2 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU