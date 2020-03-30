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    • Ekonomi
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    • 30.03.2020 23:15
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    2 Nisan aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! Kataloğda üç teknoloji ürünü ön plana çıkıyor

    2 Nisan Perşembe aktüel ürünler kataloğu görücüye çıktı. Kataloğun yayınlanmasıyla birlikte bu hafta satışa sunulacak ürünler belli oldu. A101'de bu hafta cep telefonu, televizyon, beyaz eşya ve gıda ürünleri ön plana çıkıyor. Pek çok üründe indirimin yer aldığı kataloğ şu sıralar yüz binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Peki, A101 2 Nisan aktüel ürünler kataloğu ile hangi ürünler indirimli satılacak? İşte merakla beklenen o ürünlerin listesi...

    A101 2 Nisan aktüel ürünleri sürprizlerle dolu!

    2 Nisan Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler vatandaşların dikkatini çekti. Her hafta indirimli ürünler satışa çıkaran A101 marketleri bu hafta da aktüel ürünleri de internet sitesi üzerinden duyurdu. Kataloğda bu hafta Toshiba, 43" Full HD Smart LED TV, Elton El32dab04 32" uydu alıcılı LED TV ve Honor 7S akıllı cep telefonu akılı dikkat çekiyor. İşte A101 2 Nisan aktüel ürünler kataloğu...

    A101 2 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

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    Haberler Ekonomi A101 2 Nisan aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! Kataloğda üç teknoloji ürünü ön plana çıkıyor
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