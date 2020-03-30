İstanbul elektrik kesintisi yaşanan yerler 30 Mart Pazartesi günü için açıklandı. İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. İstanbul'un birçok noktasında elektrik kesintisi nedeniyle elektriksiz kalanlar, kesintilerin saat kaça kadar süreceğini araştırıyor. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamada, elektrik kesintisi yaşanan bölgeler duyuruldu. İşte yanıtı…

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah 23 NİSAN, CAMİİ ARKASI, DOĞAN, DÖRTYOL CAMİİ, GÜLSEVENLER, ORDU, TARLA, TEMİZ, YILDIZTABYA, İNKILAP sk 09:00-11:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2417254)