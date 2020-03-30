Yıllık olarak alınan bu aidatları siz isterseniz 2, 3 veya 4 taksitli olarak her sene ödersiniz. Eğer taksitli ödeyecekseniz de bankanı ile iletişime geçmeniz gerekiyor. Alınan bu aidatlar insanların canını sıkmaya devam edince müşteriler kart aidatı almayan bankamatiklerle işlem yapmak için araştırmalara girmişlerdir. Artık günümüzde cüzdanda para taşımak yerine daha güvenli olan bankaların bankamatiklerini kullanmaktayız. Bu durumda da her yıl kart aidatı ödemek istemediğimizden kart aidatı vermeyen bankalar hakkında araştırmalar yapmaktayız. Peki, 2020 yılı itibariyle yıllık aidatı olmayan kredi kartları hangileri ve hangi bankalar veriyor? İşte detaylar…
Kredi Kartı Aidatı Almayan Kartlar Hangileridir?
Kredi kartlarında aidat talep etmeyen bankalar şu şekildedir:
Yapı Kredi Bankası'na ait World Eko Kart
Enpara.com'a ait kredi kartı
İş Bankası'na ait Maksimum Kart
Akbank'a ait Axess Free
TEB'e ait Sade Kart
Garanti Bankası'na ait Bonus Flexi
Maksimum Aidatsız Kredi kartı
Fix Kart
Bu bankaların kredi kartlarından aidat talep edilmemektedir. Kredi kartınız bu özelliklerden birine tanımlandıysa kredi kartı aidatı alınmamaktadır.
Ziraat Bankası Bankamatik Kartı
Ülkemizde kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası bankamatik kartı verdiğinde aidat almayan bir banka olarak bilinmektedir. Bu bankadan hesap açtırdığınız ve bankamatiğinizi aldığınız sürece Ziraat Bankası sizden yıllık bankamatik kartı aidatı almayacaktır. 2016 yılına kadar alınan bu aidat Şubat 2016 yılından sonra alınmamaya başlamış ve bir çok müşterinin de bu bankada hesap açmasını sağlamıştır. Eğer sizde bankamatik kartı kullanmak istiyorsanız ve aidat ödemek istemiyorsanız size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek hesap açtırabilirsiniz.
QNB Finansbank Enpara.Com Bankamatik Kartı
Türkiye'deki ilk dijital banka olan enpara.com bankası bilindiği üzere işlem ücreti almayan, hesap işletim ücreti almayan ve bankamatik ile kredi kartlarından kart aidatı almayan bir banka olarak bilinmektedir. Bu banka Finansbank'ın kurduğu şubesiz bir bankacılıktır. Şubesiz olmasından dolayı yaptığınız işlemlerden bu bankadan kesinlikle ücret ödemezsiniz. Özellikle EFT gönderimlerinde ücret alınmayan bu bankadan istediğiniz zaman hesap açabilirsiniz. Bu bankadan açtırdığınız hesap sonrasında aidatsız bankamatik kartı kullanabilirsiniz.
İş Bankası İş'te Üniversiteli ve Maximum Kart
Eğer iş bankası üzerinden iş'te üniversiteli ve maximum kredi kartı kullanıyorsanız bankamatik kartlarında yıllık kart aidatı ödemezsiniz. Ama eğer sadece iş bankası bankamatik kartı kullanıyorsanız yıllık kart aidatının alındığını söylemek isteriz. Özellikle öğrenciler için yapılan bu kampanyadan yararlanmak isterseniz iş bankası üzerinden hesap açabilirsiniz.
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