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    • Ekonomi
    • 30.03.2020 13:12
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    • 30.03.2020 13:13
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    2020 yılı yıllık aidat almayan kredi kartları! Kredi ve matik kartı aidatı almayan bankalar

    Bilindiğini gibi vatandaşların en can sıkıcı buldukları şey kredi kartı ve matik kartı aidatlarıdır. Özellikle bu durum kredi kartı kullanıcıları için bir kabus olmuştur. Kredi kartları haricinde kullandığınız bankamatik kartlarından da bankalar senelik olarak aidat almaktadır. Bankalara BDDK tarafından sunulan tebliğde ise müşterilere yıllık aidatı olmayan kredi kartları sunma zorunluluğu getirdi. Bankalar bu kartlarla müşterilerine otomatik ödeme talimatları, taksitlendirme ve puan kazanma gibi özellikler de tanıyorlar. İşte kredi ve bankamatik kartı aidatı almayan bankalar...

    2020 yılı yıllık aidat almayan kredi kartları!

    Yıllık olarak alınan bu aidatları siz isterseniz 2, 3 veya 4 taksitli olarak her sene ödersiniz. Eğer taksitli ödeyecekseniz de bankanı ile iletişime geçmeniz gerekiyor. Alınan bu aidatlar insanların canını sıkmaya devam edince müşteriler kart aidatı almayan bankamatiklerle işlem yapmak için araştırmalara girmişlerdir. Artık günümüzde cüzdanda para taşımak yerine daha güvenli olan bankaların bankamatiklerini kullanmaktayız. Bu durumda da her yıl kart aidatı ödemek istemediğimizden kart aidatı vermeyen bankalar hakkında araştırmalar yapmaktayız. Peki, 2020 yılı itibariyle yıllık aidatı olmayan kredi kartları hangileri ve hangi bankalar veriyor? İşte detaylar…

    Kredi Kartı Aidatı Almayan Kartlar Hangileridir?

    Kredi kartlarında aidat talep etmeyen bankalar şu şekildedir:

    Yapı Kredi Bankası'na ait World Eko Kart

    Enpara.com'a ait kredi kartı

    İş Bankası'na ait Maksimum Kart

    Akbank'a ait Axess Free

    TEB'e ait Sade Kart

    Garanti Bankası'na ait Bonus Flexi

    Maksimum Aidatsız Kredi kartı

    Fix Kart

    Bu bankaların kredi kartlarından aidat talep edilmemektedir. Kredi kartınız bu özelliklerden birine tanımlandıysa kredi kartı aidatı alınmamaktadır.

    Ziraat Bankası Bankamatik Kartı

    Ülkemizde kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası bankamatik kartı verdiğinde aidat almayan bir banka olarak bilinmektedir. Bu bankadan hesap açtırdığınız ve bankamatiğinizi aldığınız sürece Ziraat Bankası sizden yıllık bankamatik kartı aidatı almayacaktır. 2016 yılına kadar alınan bu aidat Şubat 2016 yılından sonra alınmamaya başlamış ve bir çok müşterinin de bu bankada hesap açmasını sağlamıştır. Eğer sizde bankamatik kartı kullanmak istiyorsanız ve aidat ödemek istemiyorsanız size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek hesap açtırabilirsiniz.

    QNB Finansbank Enpara.Com Bankamatik Kartı

    Türkiye'deki ilk dijital banka olan enpara.com bankası bilindiği üzere işlem ücreti almayan, hesap işletim ücreti almayan ve bankamatik ile kredi kartlarından kart aidatı almayan bir banka olarak bilinmektedir. Bu banka Finansbank'ın kurduğu şubesiz bir bankacılıktır. Şubesiz olmasından dolayı yaptığınız işlemlerden bu bankadan kesinlikle ücret ödemezsiniz. Özellikle EFT gönderimlerinde ücret alınmayan bu bankadan istediğiniz zaman hesap açabilirsiniz. Bu bankadan açtırdığınız hesap sonrasında aidatsız bankamatik kartı kullanabilirsiniz.

    İş Bankası İş'te Üniversiteli ve Maximum Kart

    Eğer iş bankası üzerinden iş'te üniversiteli ve maximum kredi kartı kullanıyorsanız bankamatik kartlarında yıllık kart aidatı ödemezsiniz. Ama eğer sadece iş bankası bankamatik kartı kullanıyorsanız yıllık kart aidatının alındığını söylemek isteriz. Özellikle öğrenciler için yapılan bu kampanyadan yararlanmak isterseniz iş bankası üzerinden hesap açabilirsiniz.

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    Haberler Ekonomi 2020 yılı yıllık aidat almayan kredi kartları! Kredi ve bankamatik kartı aidatı almayan bankalar
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