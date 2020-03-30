Yıllık olarak alınan bu aidatları siz isterseniz 2, 3 veya 4 taksitli olarak her sene ödersiniz. Eğer taksitli ödeyecekseniz de bankanı ile iletişime geçmeniz gerekiyor. Alınan bu aidatlar insanların canını sıkmaya devam edince müşteriler kart aidatı almayan bankamatiklerle işlem yapmak için araştırmalara girmişlerdir. Artık günümüzde cüzdanda para taşımak yerine daha güvenli olan bankaların bankamatiklerini kullanmaktayız. Bu durumda da her yıl kart aidatı ödemek istemediğimizden kart aidatı vermeyen bankalar hakkında araştırmalar yapmaktayız. Peki, 2020 yılı itibariyle yıllık aidatı olmayan kredi kartları hangileri ve hangi bankalar veriyor? İşte detaylar…