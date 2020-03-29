Üreticiye 4’lü koruma

Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Coronavirüs salgınının olumsuz etkilerinin önüne geçmek için aldıkları tedbirleri açıkladı. Buna göre; 30 Nisan'a kadar tüm icra ve iflas takipleri durdurulmuş olup, yeni takip işlemleri yapılmayacak, ihtiyati haciz kararları icra edilmeyecek. Kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanındı. Gecikmeye giren krediler, takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün beklenecek. Çiftçilerin kredi borçları sebebiyle Risk Merkezi'ndeki siciline mücbir sebep notu düşülmesi sağlanacak. Vadesi Nisan ve Mayıs'ta dolacak kredilerin anapara ve faiz tutarları 2 ay süreyle faizsiz ertelenecek. Poyraz, "Çiftçilerimizin tohum, gübre, yem, ilaç, mazot gibi tarımsal girdi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Tarımsal üretim faaliyetleri sürecek" dedi.
■ Çiftçilere icra, iflas takibi yapılmayacak
■ Kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik sağlanacak
■ Risk Merkezi'ndeki siciline mücbir sebep notu düşecek
■ Kredi ödemeleri 2 ay faizsiz ertelenecek
■ Çiftçilere icra, iflas takibi yapılmayacak
■ Kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik sağlanacak
■ Risk Merkezi'ndeki siciline mücbir sebep notu düşecek
■ Kredi ödemeleri 2 ay faizsiz ertelenecek
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