TMO: Arz kesilmez stok yapmayın

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Türkiye'de gıda ürünü arzında kesinti olmayacağını belirterek, "İnsanlar evlerinde durdukları sürece tüketebilecekleri kadar miktarda ürün alsın. Uzun aylar kullanılacak ürün stoklamaya gerek yok. Bazı ürünlerin son kullanma tarihi var. Bozuk ürün tüketilmesin" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.