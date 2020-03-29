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    • Ekonomi
    • 29.03.2020 Gazete
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    TMO: Arz kesilmez stok yapmayın

    Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Türkiye'de gıda ürünü arzında kesinti olmayacağını belirterek, "İnsanlar evlerinde durdukları sürece tüketebilecekleri kadar miktarda ürün alsın. Uzun aylar kullanılacak ürün stoklamaya gerek yok. Bazı ürünlerin son kullanma tarihi var. Bozuk ürün tüketilmesin" dedi.

    TMO: Arz kesilmez stok yapmayın
    Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Türkiye'de gıda ürünü arzında kesinti olmayacağını belirterek, "İnsanlar evlerinde durdukları sürece tüketebilecekleri kadar miktarda ürün alsın. Uzun aylar kullanılacak ürün stoklamaya gerek yok. Bazı ürünlerin son kullanma tarihi var. Bozuk ürün tüketilmesin" dedi.

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