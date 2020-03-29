TMO: Arz kesilmez stok yapmayın

Mahsulleri Ofisi (TMO)Türkiye'de gıda ürünü arzında kesinti olmayacağını belirterek, "İnsanlar evlerinde durdukları sürece tüketebilecekleri kadar miktarda ürün alsın. Uzun aylar kullanılacak ürün stoklamaya gerek yok. Bazı ürünlerin son kullanma tarihi var. Bozuk ürün tüketilmesin" dedi.