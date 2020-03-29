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    • Ekonomi
    • 29.03.2020 10:36
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    • 29.03.2020 10:44
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    'ın esnafa destek paketine talep yağıyor! 2 günde 26 bin başvuru!

    ’de ortaya çıkan ve her geçen gün giderek yayılan yeni tip koronavirüs Antartika hariç tüm ülkelerde görüldü. Dünya Sağlık Örgütü’nün küresel salgın olarak ilan ettiği koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı. Tüm bu gelişmeler devam ederken Türkiye ekonominin koronavirüs salgınından etkilenmemesi için bir dizi tedbirler aldı. Hazine ve Maliye Bakanı ’ın açıkladığı ‘ Paketi’ne destek veren , kendi destek paketini geçtiğimiz günlerde madde madde açıklamıştı. Halkbank’ın esnaf için devreye aldığı düşük li, ödemesiz dönemli destek kredisine talep yağıyor. Söz konusu krediye 2 günde 26 bin başvuru oldu. Halkbank, pazartesinden itibaren kredileri vermeye başlayacak.

    Halkbank'ın esnafa destek paketine talep yağıyor!

    'ın esnaf destek kredisine talep yağıyor. İki günde 26 bin kişi başvuru yaptı. Hafta sonu mesaisi yapan , başvuruları inceleyip pazartesi gününden itibaren kredileri vermeye başlayacak. Halkbank'ın 'nden yararlanmak i , vergi dairesi, icra dairesinden bilgi ve belgeler istenmiyor. Pakete başvurmak için kurumlar vergi beyannamesi ve işletme hesap özeti de talep edilmiyor. Kredi notu 1300 olanlar krediden kolaylıkla faydalanabilecek. Tek şart esnaf ve sanatkar odalarına üye olmak. Daha önce esnaf ve sanatkarlar kredi kefalet kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle Hazine destekli kredi kullananlardan da yeni paketten yararlanabiliyor.

    İKİ PAKETLE DESTEK
    Halkbank 'Esnaf Destek Paketi' kapsamında esnaflara nakit destek sağlıyor. Sabah'ın haberine göre; esnafa kullandırılacak İşletme Kredisi 36 ay vadeli, 6 aya kadar ödemesiz, yüzde 4.5 faizle dönemde kullanılabiliyor. Limit olarak da 25 bin TL belirlendi. Bunun yanısıra, esnaf ve sanatkârların mal ve hizmet alımlarında taksitli ve vadeli işlem yapabilecekleri, çek ve senet işlemlerini kart üzerinden gerçekleştirerek nakit akışlarını düzenleyebilecekleri, çalıştıkları tedarikçilerden avantajlar sağlayabilecekleri Paraf Esnaf Kart Destek paketi kapsamında da 25 bin TL'ye kadar limit tanınıyor. Paraf Kart Destek paketi de 3 ay ödemesiz dönemli, 12 aya kadar vadeli kullanılıyor.

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