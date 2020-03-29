1000 TL YARDIM PARASI NASIL ALINIR?

2 milyon haneye tahsis edilen 1000 TL sosyal yardım parası ihtiyaç sahibi olarak belirlenen kişilerin hesaplarına otomatik olarak yatırılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; yardım parası için vatandaşların herhangi bir yerden başvuru yapmasına gerek olmadığını belirtti. Bakan Selçuk, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; halihazırda Bakanlığımızın düzenli sosyal yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin tamamı 1000'er lira nakdi destekten yararlanacaktır" diyerek ödemelerin de bu ay sonu başlayacağını da vurguladı.

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