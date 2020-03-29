



Merkez Bankası ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), vatandaş için bir dizi kolaylık sağladı. Kredi kartında akdi ve gecikme faiz oranları düşürüldü, asgari ödeme tutarı da dönem borcunun yüzde 20-40'ı oldu.