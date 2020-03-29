Merkez Bankası ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), vatandaş için bir dizi kolaylık sağladı. Kredi kartında akdi ve gecikme faiz oranları düşürüldü, asgari ödeme tutarı da dönem borcunun yüzde 20-40'ı oldu.
Merkez Bankası'nın 1 Nisan'da yürürlüğe girecek tebliğine göre; Türk Lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.40'tan 1.25'e indirildi. Döviz cinsi işlemlerde yüzde 1.12 olan oran 1'e düşürüldü. Kredi kartı işlemlerindeki gecikme faizleri de indirildi. Türk Lirası cinsinde yüzde 1.7 olan azami gecikme faiz oranı 1.55'e, yabancı para cinsinde de yüzde 1.30'a çekildi.
ASGARİ TUTAR KARARI
BDDK da minimum yüzde 30 olan kredi kartlarında asgari ödeme tutarının, dönem borcunun yüzde 20'si ile yüzde 40'ı arasında olacak şekilde değiştirilmesine yönelik bankalara yetki verdi. Kurum bu oranı geçen yıl Haziran ayında asgari yüzde 30 ve yeni kartlarda ilk 1 yıl yüzde 40 olarak belirlemişti.
BORCU ERTELENENE VADE KOLAYLIĞI
BDDK'nın internet sitesinde yayımlanan kurul kararına göre; bankalarca/ şirketlerce kullandırılan taşıt ve tüketici kredilerinde anapara, faiz ve taksit ödemelerinin erteleme taleplerinde orijinal vade sınırlayıcı olmayacak. Vade sınırı 12 ay olan kredinin son taksitinde 3 ay erteleme talebi gelse dahi karşılanacak.
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