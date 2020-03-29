Kafeler, kuaför ve berberler ne zaman açılacak?

Ülkemizde koronavirüs ile mücadele kapsamında tedbirler artırılıyor. Bilindiği üzere koronavirüsü salgınını önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararla bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu. Bu kapsamda vatandaşlar kapatılan mekanların ne zaman faaliyete geçeceğini merak ediyor. Peki, kafeler, düğün salonları, kahvehane, kuaför ve berberler ne zaman açılacak?

KAFELER, DÜĞÜN SALONLARI, KAHVEHANE, KUAFÖR VE BERBERLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Kafeler, düğün salonları, kahvehane, kuaför ve berberlerin ne zaman açılacağı henüz belli olmadı. Bakanlık tarafından resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.