O ürün geldi! BİM 31 Mart Salı aktüel ürünler kataloğu

Binlerce şubede bu hafta da indirimli ürünler satışa sunulacak. Peki, BİM 31 Mart aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte haftanın indirimli ürünleri... Birleşik Mağazalar A.Ş. veya kısaltmasıyla BİM, Türkiye'de satış yapan yapan bir indirim marketi zinciridir.