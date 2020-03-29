O ürün geldi! BİM 31 Mart Salı aktüel ürünler kataloğu

Binlerce şubede bu hafta da indirimli ürünler satışa sunulacak. Peki, BİM 31 Mart aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte haftanın indirimli ürünleri... Birleşik Mağazalar A.Ş. veya kısaltmasıyla BİM, Türkiye'de satış yapan yapan bir indirim marketi zinciridir.
BİM 31 MART SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Botanik Nemlendirici 50 ml Garnier
• Gül Suyu
• Yeşil Çay
BİM 31 MART 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Garnier Botanik Makyaj Temizleyici 200 ml 16,90 TL
Neurogena El Kremi 7,95 TL
Garnier Botanik Nemlendirici 50 ml 19,90 TL
Unicorn Takı Standı 17,90 TL
Unicorn Saç Fırçası 9,95 TL
Unicorn Göz Bandı 7,95 TL
Unicorn Parfüm Deodorant 100 ml 19,90 TL
Unicorn Dudak Nemlendirici 5,95 TL
Unicorn Lolipop Saç Tokası 6,95 TL
Unicorn Simli Vücut Parfümü 150 ml 9,95 TL
Taç Çeşitleri 9,95 TL
Kalyon Tırnak Bakım Ürünleri 7,95 TL
Rituel de Beaute Yüz Maskesi 3,95 TL
Tutacaklı Makyaj Süngeri 9,95 TL
Kişisel Bakım Organizer Çeşitleri 3,95 TL
Eyüp Sabri Tuncer Tıraş Kolonyası 250 ml 11,90 TL
Boya Seti 4,95 TL
Ahşap Saç Fırçası 8,95 TL
Signal Extra Fresh Diş Macunu 75 ml + Diş Fırçası 14,90 TL
Signal Diş Fırçası 2'li 9,95 TL
Urban Kuru Şampuan 200 ml 19,90 TL
Prize Oda ve Kumaş Kokusu 1 Litre 9,95 TL
Prize Duş Jeli 400 ml 7,95 TL
Prize Katı Sabun 100 gr 3,95 TL
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