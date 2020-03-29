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    • Ekonomi
    • 29.03.2020 Gazete
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    Fındığa sigorta

    Türkiye'de bu yılın ilk 3 ayında fındık için don, fırtına, dolu gibi risklere karşı yaklaşık 59 bin sigorta poliçesi oluşturuldu. Özellikle don nedeniyle ciddi oranda ürün kaybı yaşayan fındık üreticileri, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) yoluyla sigorta yaptırarak zarardan korunmaya çalışıyor.

    Fındığa sigorta
    Türkiye'de bu yılın ilk 3 ayında fındık için don, fırtına, dolu gibi risklere karşı yaklaşık 59 bin sigorta poliçesi oluşturuldu. Özellikle don nedeniyle ciddi oranda ürün kaybı yaşayan fındık üreticileri, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) yoluyla sigorta yaptırarak zarardan korunmaya çalışıyor. En çok poliçe düzenlenen illerin başında Ordu gelirken, ikinci sırada Giresun, üçüncü sırada ise Düzce yer aldı. TARSİM'in faaliyete başladığı 2006'dan bu yana ise ülke genelinde 893 binin üzerinde fındık poliçesi düzenlendi.

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