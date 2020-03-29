BAŞVURUYA GEREK YOK

Bayram ikramiyesi almak için SGK'ya herhangi bir başvuru yapılması gerekmiyor. Emekli, malul, dul ve yetim aylığı alanların ikramiyesi aylık aldıkları hesaba yatırılmak suretiyle bir başvuruya gerek kalmaksızın ödeniyor.

İŞ KAZASI MAĞDURU DA ALABİLECEK

İş kazası geçiren ve sürekli iş göremezlik geliri alanlar da ikramiyeden faydalanabiliyor. Bunlara ödenecek ikramiye, sürekli iş göremezlik oranına göre hesaplanacak. Kişinin yüzde 50 oranında iş göremez olduğu tespit edilmişse, 500 TL bayram ikramiyesi ödenecek.