Market saatleri için flaş düzenleme! Marketler kaçta açılacak?

"HİÇBİR MARKETİN RAFLARININ BOŞ KALMAMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Düzgün, "Türkiye'nin dört bir yanındaki yerel marketlerimizde halkımızın ihtiyaç duyacağı her türlü gıda ve temizlik ürünlerinin tedarik edilmesinde aksaklık yaşanmaması için her türlü önlemi aldık. Tedarikçilerimizle devamlı iletişim halindeyiz hiçbir marketin raflarının boş kalmaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yerel marketlerimizin depolarında, reyonlarında, kasalarında ve dağıtım hizmetlerinde görev yapan tüm çalışanlarımızın hijyen kurallarına uyarak görevlerine devam etmelerini sağlıyoruz." açıklamasında bulundu

65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR İÇİN BELEDİYE VE STK'LARLA İŞBİRLİĞİ

Tüm yerel marketlerimizde gerekli hijyen koşullarının sağlanması için dezenfeksiyon işlemleri 7/24 düzenli olarak yapılmaya devam ediyor diyen Düzgün, "65 yaş üstü vatandaşlarımızın dışarıya çıkmasına getirilen kısıtlamadan dolayı bu kişilere hizmet sağlamak için her bölgede belediyeler ve STK'larla işbirliği yapıyoruz" dedi.