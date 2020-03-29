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    • 05.04.2020 15:50
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    için flaş düzenleme! ?

    Türkiye Perakendeciler Federasyonu, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet gösteren marketlerin açılış ve kapanış saatleri için yeni tavsiye kararı aldı. TPF'nin tavsiye kararına göre marketler sabah saat 10.00'da açılacak, akşam saat 20.00'de kapanacak.

    Market saatleri için flaş düzenleme! Marketler kaçta açılacak?

    Marketler kaçta kapanıyor? Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgınının tüm dünyaya yayılması ile birçok kişi yaşamını yitirdi. Birçok kişi market alışverişini yapmak için marketlerin kaçta açılıp kapandığını merak ediyor. Türkiye Perakendeciler Federasyonu'na (TPF) bağlı faaliyet gösteren yerel marketlerin çalışma saatleri değişti.

    "VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"

    Koronavirüs salgını sürecinde, hem çalışan hem de halk sağlığı açısından birçok önlem aldıklarını da vurgulayan Düzgün, "Türkiye Perakendeciler Federasyonu olarak hepimize zor günler yaşatan Koronavirüs salgınına karşı vatandaşlarımızın temel gıda maddelerine ve temizlik ürünlerine güvenle ulaşmasını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

    "HİÇBİR MARKETİN RAFLARININ BOŞ KALMAMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

    Düzgün, "Türkiye'nin dört bir yanındaki yerel marketlerimizde halkımızın ihtiyaç duyacağı her türlü gıda ve temizlik ürünlerinin tedarik edilmesinde aksaklık yaşanmaması için her türlü önlemi aldık. Tedarikçilerimizle devamlı iletişim halindeyiz hiçbir marketin raflarının boş kalmaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yerel marketlerimizin depolarında, reyonlarında, kasalarında ve dağıtım hizmetlerinde görev yapan tüm çalışanlarımızın hijyen kurallarına uyarak görevlerine devam etmelerini sağlıyoruz." açıklamasında bulundu

    65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR İÇİN BELEDİYE VE STK'LARLA İŞBİRLİĞİ

    Tüm yerel marketlerimizde gerekli hijyen koşullarının sağlanması için dezenfeksiyon işlemleri 7/24 düzenli olarak yapılmaya devam ediyor diyen Düzgün, "65 yaş üstü vatandaşlarımızın dışarıya çıkmasına getirilen kısıtlamadan dolayı bu kişilere hizmet sağlamak için her bölgede belediyeler ve STK'larla işbirliği yapıyoruz" dedi.

    BİM AÇIKLAMA YAPTI

    Bu karar sonrası Bim marketler bir açıklama yaptı. "Çalışanlarımızın ve siz değerli müşterilerimizin sağlığı için mağaza açılış-kapanış saatlerimizi değiştirdik." notu ile yapılan paylaşım şu şekilde:

    A101 ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ

    A101 marketler tarafından da bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    BİM MARKET AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ

    BİM Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 21.00'de kapanıyor.

    Açılış saati: 10:00
    Kapanış saati: 20:00

    A101 MARKET AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ

    A101 Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 21.00'de kapanıyor.

    Açılış saati: 10:00
    Kapanış saati: 20:00

    ŞOK MARKET AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ

    ŞOK Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 21.00'de kapanıyor.

    Açılış saati: 09:00
    Kapanış saati: 21:00

    CARREFOURSA AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ

    CarrefourSA Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 22.00'de kapanıyor.

    CarrefourSA açılış saati: 09.00 (AVM mağazalarının açılış saati 10.00)
    CarrefourSA kapanış saati: 22.00

    MİGROS AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ

    Migros Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 22.00'de kapanıyor.

    Migros açılış saati: 09.00
    Migros kapanış saati: 22.00

    MARKETTE EN FAZLA KAÇ KİŞİ OLACAK?

    Özetle market 100 metrekareyse içerde en fazla 10 kişi olabilecek.

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