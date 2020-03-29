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    • Ekonomi
    • 29.03.2020 13:53
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    • 29.03.2020 13:53
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    merkezli 'dan itiraf gibi açıklama: Ciddi bir açığı var!

    İlk olarak 'de ortaya çıkan ve giderek dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs ekonomisini derinden etkiledi. ABD merkezli gazetesinden konuyla ilgili itiraf gibi bir açıklama geldi. Gazete, ekonominin kötüye gittiğini söyleyerek ciddi bir açığı olduğunu yazdı.

    ABD basınından itiraf gibi açıklama: Ciddi bir açık var!

    'de Covid-19 salgınında vaka sayısı günden güne hızlı bir artış gösterdiği ortamda gazetesi, salgın endişeleriyle fiziksel a talepleri artan yatırımcıların ve bankacıların salgınının yayılmasına orantılı olarak külçe altın ve sikke açığı ile karşılaştıklarını belirtti.
    Haberde, "Satıcı bayileri her şeyi sattı ya da geçici olarak kapatıldı. 'da bankacılar, külçelerini 'ta borsalara ulaştırmak i özel uçaklar kiralıyor ya da askeri kargo uçakları bulmaya çalışıyor" denildi.

    KANADA KRALİYET DARPHANESİ'NE YOĞUN TALEP
    Borsadaki altın açığının Wall Street'teki bankacıları 'dan yardım ister duruma getirdiğine dikkat çeken gazete, "Kanada Kraliyet Darphanesi, New York'a gönderilebilecek altın külçelerinin üretimini artırma talepleriyle dolup taştı" ifadelerine yer verdi.

    LEHMAN BROTHERS'IN ÇÖKÜŞÜNDE BENZER BİR ARTIŞ OLMUŞTU
    Yatırımcıların virüs salgını endişeleriyle güvenli varlıklara yönelmesiyle bu hafta onsu yaklaşık yüzde 10 artışla 1620 dolara çıkarak son yedi yılın zirvesini gördü.

    Piyasalarda 2000'den bu yana altın fiyatlarının bu şekilde artması son derece nadir görülen bir durum. Örnek vermek gerekirse 2008'de ABD'nin en büyük yatırım bankalarından Lehman Brothers iflasını açıklamasıyla altın fiyatlarında buna benzer bir yükseliş yaşanmıştı.

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    Haberler Ekonomi ABD merkezli Wall Street Journal'dan itiraf gibi açıklama: Ciddi bir altın açığı var!
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