Altın fiyatları son dakika! Halk arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Türkiye'de en önemli yatırım aracı olan altın her daim alıcı buluyor. Aynı zamanda en güvenilir liman olarak görülüyor. Yeni güne de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 335,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 546 lira, Cumhuriyet altını da 2.142 liradan satılıyor. Altın, kimyada Au (Latince Aurum dan (ışıldayan-parlayan)) sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir element. İşte 30 Mart 22 ayar bilezik, gram altın, çeyrek tam, yarım altın fiyatları...
Dün, dolar kurundaki düşüşe rağmen altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 335,4 liradan tamamladı. Yeni güne de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 335,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 546 lira, Cumhuriyet altını da 2.142 liradan satılıyor.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre değer kaybederek 1.619 dolar seviyesinde dengelendi.
Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlar sonrası küresel piyasalarda risk algısının görece azaldığını ve altının ons fiyatının buna paralel hafif gerilediğini kaydetti.
ALTIN ALINIR MI, SATILIR MI?
Altın fiyatlarında volatilitenin bu derece artmasının sağlıklı fiyatlamaların oluşmasını engelleyebileceğini aktaran analistler, panik alımlarından sakınılması gerektiğini vurguladı. Analistler, dolar endeksinin, geçen hafta 99,9 ile Nisan 2017'den bu yana en yüksek seviyesine çıktığını, son 7 yılın en yüksek seviyelerini test eden altının ons fiyatı ile aynı yönde hareket etmesinin finans piyasalarında "ender rastlanılan bir korelasyon" olduğunu söyledi.
ALTIN
Altın, kimyada Au (Latince Aurum dan (ışıldayan-parlayan)) sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir element. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri, insanların ilkçağlardan beri ilgisini çekmiştir. Altın, parlak sarı rengi ve ışıltısıyla göz alan çok ağır bir metaldir. Üstelik kolay kolay tepkimeye girmeyen çok kararlı bir element olduğu için havadan ve sudan etkilenmez. Bu yüzden hiçbir zaman paslanmaz, kararmaz ve donuklaşmaz. Bir başka özelliği de saf haldeyken çok yumuşak olmasıdır; bu nedenle kolayca dövülerek biçimlendirilebilir. Altın bütün bu özellikleriyle tarih boyunca en kıymetli metallerden sayılmıştır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?
Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.