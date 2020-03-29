Son dakika: Koronavirüs fırsatçılarına geçit yok! 20 günde 30 ilde düzenlenen operasyonlarda 160 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Fahiş fiyatla mal satan ve vatandaşın sağlığını tehlikeye atanlara yönelik 20 günde 30 ilde düzenlenen operasyonlarda 160 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 2 milyon 500 bin maske, 142 bin eldiven, 175 bin 608 şişe dezenfektan, maske yapımında kullanılan 50 bin 700 metre kumaş ele geçirildi

Ayrıntılar geliyor...