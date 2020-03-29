Sosyal yardım parası başvurusu ve sorgulama ekranı arama motorlarında aratılıyor. 2 milyon haneye tahsis edilen 1000 TL sosyal yardım parası ihtiyaç sahibi olarak belirlenen kişilerin hesaplarına otomatik olarak yatırılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; yardım parası için vatandaşların herhangi bir yerden başvuru yapmasına gerek olmadığını belirtti. İhtiyaç sahibi ailelere verilmesi planlanan yardım parası için, dağıtım süreci başladı. Sosyal yardım parası; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından tahsis edilecek. Sosyal yardım parası başvurusu için detaylar haberimizde…