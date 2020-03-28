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    • Ekonomi
    • 28.03.2020 10:13
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    • 28.03.2020 10:13
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    Son dakika: 'dan ve kredi kartları yönetmeliğinde değişiklik! 'de yayımlandı

    Son dakika haberi... cılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca () ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğinde bazı değişikliklere gidildi.

    BDDK'dan flaş karar! Artık bankalar...

    'nın Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 'de yayımlandı.

    Buna göre, Yönetmeliğin 17'nci maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi ile beşinci fıkrasının (h) bendi, "(e) Ödenmesi gereken asgari tutarın Kurulca belirlenecek tutardan aşağı olamayacağı. (h) Ödenmesi gereken asgari tutarın Kurulca belirlenecek tutardan aşağı olamayacağına ve bankanın bu miktardan az olmamak üzere asgari ödeme tutarını belirleyebileceğine." şeklinde değiştirildi.

    Aynı Yönetmeliğin 22'nci maddesinin başlığı "Kredi kartı limiti ve asgari tutar" olarak değiştirilerek, söz konusu maddeye şu fıkra eklendi:

    "Kurul, Hazine ve ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın görüşünü alarak, kredi kartlarında asgari tutarı dönem borcunun yüzde yirmisi ile yüzde kırkı arasında olacak şekilde belirlemeye ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü alarak kredi kartı limitine ilişkin bu maddede yer alan sınırlamaları değiştirmeye yetkilidir."

    Hükümlerini ve Denetleme Kurumu Başkanı'nın yürüttüğü yönetmelik, yürürlüğe girdi.

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