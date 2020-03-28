KOBİ alacaklarına garanti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımız kapsamında KOBİ'lerimize bir koruma da 'Devlet Destekli Alacak Sigortası' ile sağlıyoruz. Alacak sigortasından yararlanma kapsamını da genişlettik. Ciro şartını yıllık 25 milyon liradan 125 milyon liraya çıkardık. #BirlikteBaşaracağız" ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın KOBİ'lere yönelik devlet destekli ticari alacak sigortasına ilişkin yeni kararı, bu dönemde ticari alacaklarından endişe eden işletmeleri rahatlatacak. 1 Nisan'da yürürlüğe girecek kararla mevcutta sadece yıllık cirosu 25 milyon lira ve altında olan kurumlara sağlanan 'Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası'nın kapsamı genişletilecek. Böylece, yıllık cirosu 125 milyon liraya kadar olan tüm KOBİ'ler bu imkandan yararlanacak. Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte, tüm KOBİ'ler ödenmeme riskine karşı ticari alacaklarını sigortalama imkanına kavuşacak. Ticari alacağını sigortalamak isteyen KOBİ'ye, alıcı başına 750 bin liraya kadar teminat limiti sağlanacak. Alacak sigortası, tacir sıfatı taşımayan gerçek kişilere yapılan satışlara teminat sağlamayacak.
ERKEN ÖDEME MÜJDESİ
Bakan Berat Albayrak, pancar üreticisine erken ödeme müjdesi verdi. 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' ile birçok kesime destek verildiğini anımsatan Albayrak, TÜRKŞEKER'in Haziran sonunda yaklaşık 40 bin çiftçiye ödemesi gereken avans bedelleri ve Ramazan ile Kurban bayramları öncesi ödemesi gereken küspe istihkak bedelleri olan 250 milyon liranın 3 Nisan'da pancar çiftçisinin hesaplarında olacağını bildirdi.
STOKÇULARA GEÇİT YOK
Bakanlık bünyesinde kurdukları şikayet merkezinin stokçuluk ve karaborsacılık ile mücadele kapsamındaki süreci tamamladığını belirten Albayrak, "MASAK, 2 bin 547 firmanın hesaplarını inceledi. Tüm tespitleri ve bilgileri savcılık ile paylaştı. Milletimizi fırsatçılardan koruyacağız" değerlendirmesi yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan vatandaşa uyarı geldi. Sosyal medyada bazı hesaplar tarafından paylaşılan sözde 'Esnaf Destek Paketi' bilgi notunun gerçeği yansıtmadığı belirtilen uyarıda, "Bu tip paylaşımlara itibar etmeyin" ifadesi kullanıldı.
BANKALARA LİKİDİTE KOLAYLIĞI SAĞLANDI
Bakan Berat Albayrak, kredi borçlarını öteleyeceklerini duyuran bankalara işi yokuşa sürmemeleri çağrısı yaparken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan iki önemli adım geldi. Likidite kolaylığı sağlayan BDDK, bankaların çağrı merkezlerini iş dünyası ve vatandaşlara verdiği dayanışma taahhütleriyle ilgili olası aksaklıkları hızlıca ele alacak şekilde düzenlemesini istedi.
HAZAL ATEŞ
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın KOBİ'lere yönelik devlet destekli ticari alacak sigortasına ilişkin yeni kararı, bu dönemde ticari alacaklarından endişe eden işletmeleri rahatlatacak. 1 Nisan'da yürürlüğe girecek kararla mevcutta sadece yıllık cirosu 25 milyon lira ve altında olan kurumlara sağlanan 'Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası'nın kapsamı genişletilecek. Böylece, yıllık cirosu 125 milyon liraya kadar olan tüm KOBİ'ler bu imkandan yararlanacak. Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte, tüm KOBİ'ler ödenmeme riskine karşı ticari alacaklarını sigortalama imkanına kavuşacak. Ticari alacağını sigortalamak isteyen KOBİ'ye, alıcı başına 750 bin liraya kadar teminat limiti sağlanacak. Alacak sigortası, tacir sıfatı taşımayan gerçek kişilere yapılan satışlara teminat sağlamayacak.
ERKEN ÖDEME MÜJDESİ
Bakan Berat Albayrak, pancar üreticisine erken ödeme müjdesi verdi. 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' ile birçok kesime destek verildiğini anımsatan Albayrak, TÜRKŞEKER'in Haziran sonunda yaklaşık 40 bin çiftçiye ödemesi gereken avans bedelleri ve Ramazan ile Kurban bayramları öncesi ödemesi gereken küspe istihkak bedelleri olan 250 milyon liranın 3 Nisan'da pancar çiftçisinin hesaplarında olacağını bildirdi.
STOKÇULARA GEÇİT YOK
Bakanlık bünyesinde kurdukları şikayet merkezinin stokçuluk ve karaborsacılık ile mücadele kapsamındaki süreci tamamladığını belirten Albayrak, "MASAK, 2 bin 547 firmanın hesaplarını inceledi. Tüm tespitleri ve bilgileri savcılık ile paylaştı. Milletimizi fırsatçılardan koruyacağız" değerlendirmesi yaptı.
PAKET OYUNUNA DİKKAT!
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan vatandaşa uyarı geldi. Sosyal medyada bazı hesaplar tarafından paylaşılan sözde 'Esnaf Destek Paketi' bilgi notunun gerçeği yansıtmadığı belirtilen uyarıda, "Bu tip paylaşımlara itibar etmeyin" ifadesi kullanıldı.
BANKALARA LİKİDİTE KOLAYLIĞI SAĞLANDI
Bakan Berat Albayrak, kredi borçlarını öteleyeceklerini duyuran bankalara işi yokuşa sürmemeleri çağrısı yaparken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan iki önemli adım geldi. Likidite kolaylığı sağlayan BDDK, bankaların çağrı merkezlerini iş dünyası ve vatandaşlara verdiği dayanışma taahhütleriyle ilgili olası aksaklıkları hızlıca ele alacak şekilde düzenlemesini istedi.
HAZAL ATEŞ
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