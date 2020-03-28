Seyahat izin belgesi nasıl ve nereden alınır? Şehirler arası (şehir dışı) seyahat izni nasıl olacak? Vatandaşlar özellikle şu günlerde arama motorlarında bu sorulara yanıt arıyor. İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Koronavirüs Tedbirleri" kapsamında "Uçak/ Otobüs" seferleri ile ilgili yeni bir genelge daha gönderdi. İşte seyahat izin belgesine dair merak edilenler...

YENİ BİR GENELGE DAHA GÖNDERİLDİ

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Koronavirüs Tedbirleri" kapsamında "Uçak/ Otobüs" seferleri ile ilgili yeni bir genelge daha gönderdi

-Buna göre, havayolu ile düzenlenecek uçuşlarda da yolcular, yarın saat 06:00'dan itibaren "Seyahat İzin Belgesi" olmadan seyahat edemeyecek