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    • Ekonomi
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    • 28.03.2020 20:16
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    BİM 31 Mart aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM'de Salı günü kişisel bakım ürünleri öne çıkıyor

    BİM 31 Mart aktüel ürünler kataloğunda neler var? Türkiye'nin 81 ilinde şubesi bulunan BİM'de Salı günü satışa sunulacak ürünler yüz binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Satışa sunulacak ürünleri merak edenler arama motorlarında aktüel kataloğda yer alacak ürünler hakkında bilgi edinmek istiyor. BİM'de bu hafta özellikle kişisel bakım ürünleri dikkat çekiyor. Peki, BİM 31 Mart aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte indirimli satışa sunulacak ürünler...

    BİM 31 Mart aktüel ürünler kataloğunda neler var?

    BİM 31 Mart aktüel ürünler kataloğu firmanın internet sitesinde yayınlandı. Kataloğda yer alan ürünlerde gelecek özellikle kişisel bakım ürünleri öne çıktı. BİM aktüel ürünler kataloğunda birbirinden hesaplı ürünler dikkat çekiyor. Binlerce şubede bu hafta da indirimli ürünler satışa sunulacak. Peki, BİM 31 Mart aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte haftanın indirimli ürünleri...

    BİM 31 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    Botanik Nemlendirici 50 ml Garnier

    • Gül Suyu
    • Yeşil Çay

    BİM HAKKINDA

    Birleşik Mağazalar A.Ş. veya kısaltmasıyla BİM, Türkiye'de satış yapan yapan bir indirim marketi zinciridir. Mağaza sayısı ve yıllık ciro bakımından Türkiye'nin en büyük perakende kuruluşudur.

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