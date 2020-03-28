BİM 31 Mart aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM'de Salı günü kişisel bakım ürünleri öne çıkıyor

BİM 31 Mart aktüel ürünler kataloğu firmanın internet sitesinde yayınlandı. Kataloğda yer alan ürünlerde gelecek özellikle kişisel bakım ürünleri öne çıktı. BİM aktüel ürünler kataloğunda birbirinden hesaplı ürünler dikkat çekiyor. Binlerce şubede bu hafta da indirimli ürünler satışa sunulacak. Peki, BİM 31 Mart aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte haftanın indirimli ürünleri...
BİM 31 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Botanik Nemlendirici 50 ml Garnier
• Gül Suyu
• Yeşil Çay
BİM HAKKINDA
Birleşik Mağazalar A.Ş. veya kısaltmasıyla BİM, Türkiye'de satış yapan yapan bir indirim marketi zinciridir. Mağaza sayısı ve yıllık ciro bakımından Türkiye'nin en büyük perakende kuruluşudur.
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