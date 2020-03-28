28 Mart hafta sonu çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? Anlık anlık fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar Google'da ve diğer arama motorlarında fiyatlar hakkında sıkı bir araştırma yapıyor. Hafta sonu altın fiyatlarını öğrenmek isteyenler araştırmalarına devam ediyor. Dün serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 336,20 lira oldu. Piyasaların kapanış gününde altın fiyatları yükselişini sürdürdüğü görülüyor. İşte 28 Mart hafta sonu anlık altın fiyatları

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?