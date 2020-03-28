Sağlık çalışanları ne kadar ödeme alacak? Türkiye'nin virüsle mücadelesinde en önemli kadroyu sağlık çalışanları oluşturuyor. Binlerce sağlık personeli, hastaların tedavisi ve tespiti süreçlerinde gece gündüz demeden çalışıyor. Fedakar sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılacağı açıklandı. Peki, sağlık çalışanları ne kadar ek ödeme alacak? Sağlık çalışanlarına ödenecek ek ödeme miktarı ne kadar? Sağlık personeline yapılacak ek ödemelerin 3 aylık zaman diliminde tavan oranında olacak.
SAĞLIK ÇALIŞANLARI NE KADAR EK ÖDEME ALACAK?
Üç ay boyunca sağlık çalışanlarına ödenecek olan ek ödeme tutarları belli oldu.
(Not: Derecelendirmeye göre ödeme tutarları yazılmıştır)
Doktor (1/4) 6 bin lira
Sağlık Bilimleri Lisansiyeri (1/4) 1625 lira
Ön lisans 1260 lira
Lise (2/3) 505 lira
EK ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?
Sağlık personeline 1 Mart 2020'den geçerli olmak üzere üç aylık ek ödeme yapılmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan yönetmelik değişikliğinde, 1 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle yer ve personel yönünden kapsamı ve oranı ilgili Bakan tarafından belirlenmek kaydıyla, yönetmelikle belirlenen esaslara tabi olmaksızın personele ek ödeme yapılabilecek.
Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.
EK ÖDEME NEDİR?
Ek ödeme, personele sağlık tesisine fiilen katkı sağladığı sürece verilebilir. Sağlık tesisinin o dönemde elde ettiği gayrisafi hasılattan öncelikle Hazine payı, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Bakanlık merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktar, 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen oranları geçmemek üzere personele ek ödeme olarak dağıtılabilir. Bağış, faiz, kira gelirinden elde edilen döner sermaye gelirleri hiçbir şekilde personele ek ödeme olarak dağıtılamaz.
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