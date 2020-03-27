Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı: Sağlık Bakanlığı'na 18 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 14 bin sürekli işçi alımı için başvuru süreci dün başladı. 11 bini hemşire, bin 600'ü ebe ve 4 bin 687'si sağlık teknisyeni/ sağlık teknikerinden oluşacak 18 bin sağlık personeli kadrosu için başvurular, 1 Nisan'a kadar sürecek.
Sağlık personeli, KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile atanacak. Sağlık Bakanlığı'nın 14 bin sürekli işçi alımı ise İŞKUR üzerinden dijital ortamda gerçekleştirilecek. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 14 bin işçi kadrosuna başvuruların 30 Mart'a kadar süreceğini, İŞKUR'a gitmeden e-Devlet'ten başvuru yapılacağını söyledi.
KURA YERİ, TARİHİ VE SAATİ
Sağlık Bakanlığı 14 bin işçi alımı kurası 8 Nisan 2020 Çarşamba günü yapılacak. 09.00-18.00 saatleri arasında Ankara 'da düzenlenecek kura çekiminin sonuçlarının aynı gün ya da devam eden günde erişime açılması bekleniyor.
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TERCİHLER NE ZAMAN?
Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylarımız tercihlerini 26 Mart– 1 Nisan 2020 tarihleri arasında yapabilecek. Ayrıca, temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 14.000 sürekli işçi istihdamı yapılacaktır.
KURA ÇEKİLECEK MÜLAKAT OLMAYACAK
Hastanelere yapılacak personel alımında adaylar kuraya tabi tutulacak. KPSS şartsız yapılan alımla ilgili Sağlık Bakanlığı şu duyuruyu yayımladı:
"Sağlık Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda, 19 Mart 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te değişiklik yapıldı.
Bu kapsamda, 2020 yılına mahsus olmak kaydıyla Bakanlığa alınacak daimi işçi kadrolarına doğrudan kura ile atama yapılacak."
"Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre ihtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir. Öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen ve talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile belirlenecektir."
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