Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 27.03.2020 10:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.03.2020 10:29
    ABONE OL

    Son dakika: 'nin resmi rezerv varlıkları şubatta arttı

    Son dakika haberine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası () tarafından, Şubat 2020 dönemine ilişkin " ve " verileri yayımlandı. Buna göre TCMB resmi rezerv varlıkları, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 5,1 artarak 107,7 milyar dolara çıktı.

    Kritik veriler açıklandı! Şubat ayında...

    tarafından, Şubat 2020 dönemine ilişkin " ve " verileri yayımlandı.

    Buna göre, resmi rezerv varlıkları şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 5,1 artışla 107,7 milyar dolar oldu. Aynı dönemde varlıkları yüzde 3,2 artarak 75,8 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 10,5 yükselişle 30,4 milyar dolar oldu.

    Şubatta bir önceki aya göre, vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) yüzde 6,4 artarak 18,1 milyar dolara çıktı. Bu tutarın 13,2 milyar doları anapara, 4,9 milyar doları faizden oluştu.

    Ayrıca, Merkez Bankasının yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 26,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, söz konusu tutarın 19,9 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

    Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 2,3 artarak 36,7 milyar dolara yükseldi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Son dakika: TCMB'nin resmi rezerv varlıkları şubatta arttı
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri