Koranavirüsün ekonomiye etkisini hafifletmek için kredi ve kredi kartı borçlarını öteleyeceklerini duyuran bazı bankalar işi yokuşa sürüyor. Elini taşın altına koymakta direnen bazı bankaların tüketici ve şirketlere zorluk çıkardığı belirtiliyor. Özellikle özel bankaların kredi ertelemelerinde temerrüt faizi uyguladığı, yapılandırma talebinde 10'dan fazla belge isteyerek adeta bürokratik bariyer ördükleri, yeniden yapılandırmalarda mevcut kredinin faizinden daha yüksek bir faiz uyguladıkları ortaya çıktı. Bazı özel bankaların kredi standartlarını sıkılaştırdığı, bu nedenle kredi taleplerine olumlu yanıt vermediği öğrenildi. Bazı bankalar 12 ay taksitli bir kredide 3 ay ertelenen taksit kısmını kalan 9 aya yansıtırken, bazı bankalar ise ertelenen 3 aylık kısmı, vade sonuna 3 ay ekleyerek tahsil etme yoluna gitmeye çalışıyor. Pek çok bankanın da 'yazı elimize ulaşmadı' gerekçesiyle erteleme taleplerini geri çevirdiği söyleniyor.



MERKEZ İNDİRDİ ONLAR ARTIRDI

Merkez Bankası'nın geçen haftaki faiz indirimine rağmen, bankaların kredi faizlerinin ortalamasının yükselmesi, destek açıklamalarına karşılık bankaların hem esnafa hem tüketiciye köstek olduğunu gösterdi. Merkez Bankası verilerine göre ticari kredilerde 21 Şubat'ta yüzde 10.40 olan faiz, 13 Mart'ta 11.25'e, bu hafta ise yüzde 12'nin üstüne çıktı. Tüketici kredilerinin de ortalama faizi aynı dönemde yüzde 13.5'ten 14'e yükseldi. Böylece 50 bin liralık 3 yıl vadeli bir ticari kredide toplam ödeme bin 300 TL artmış oldu.

Askon Başkanı Orhan Aydın

ÖZELLER BAŞVURU KABUL ETMİYOR

Devlet bankalarının hepsinden üyelerimize 'krediniz ertelenmiştir' diye yazı geldi. Ama özeller yapılan öteleme başvurularını kabul bile etmiyorlar. Üstelik reeskont kredilerinin üç aylık faiz ödemesini bu ay sonunda istediler.



BMD Başkanı Sinan Öncel

FAİZ ÖTELEMEYE YANAŞMIYORLAR

Özel bankalar faizi ötelemeye yanaşmıyor. KGF kredileri nasıl ertelenecek belirsizliği var. Perakendenin birçok alanında borçlanmalar çek ve senet ile yapıldığı için bu alanda sicil affı ötesinde bir düzenleme sektörü rahatlatır.



Tunç Et Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Tunç

YÜZDE 17'YE ÇIKARAN VAR

Özel bankalar kredi ötelenmesinde istedikleri faiz oranını yüzde 17'ye çıkardı. Özellikle yabancı sermayeli bankalar yüksek faiz alıyor.



İSO Meclis Üyesi Rıdvan Mertöz:

ÖTELEME FAİZİ % 15'İ GEÇİYOR

Özeller kredi ötelenmesinde eski oranları uyguluyor. Faiz düştüğü halde yapılandırmadan öteleme yapmak istiyorlar. Önce yapılandırma sonra öteleme yapmamak için direniyorlar. Öteleme oranı yüzde 15-17 arasında.



İTO Meclis Üyesi Numan Hocaoğlu

BİLEREK İŞİ YAVAŞLATIYORLAR

Ötelemede faiz oranlarında yükseliş var. Şirket öteleme için başvursa da bazı özel bankalar işi yavaşlatıyor. 25.000 liralık bir kredi için birçok belge istiyor.



Avrupa Ajans Başkanı Muharrem Kaya

YÜZDE 1 KOMİSYON İSTEDİLER

Hangi faizden kredi aldıysanız onun üzerinden tüm kredi yeniden yapılandırılıyor. Birçok kişi geçmişte yüksek fazile kredi aldığı için daha büyük sıkıntı doğuyor. KGF kredilerinde ise üzerine yüzde 1 komisyon koyarak alınan faiz üzerinden yapılanma gerçekleşiyor.



KONUTDER Başkanı Altan Elmas

FAİZ YÜKÜ BİNDİRİYORLAR

Bankalar kredi erteleme yaparken üzerine bir de faiz yükü bindiriyor. '3 ay faiz ödetmedik' diyen bankalar, ekmeğinin, canının derdine düşen vatandaştan faiz alıyor. İçinden geçtiğimiz şu zor günlerde tüm finans kurumlarının bunu talep etmesi meşru değildir.



Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya

YENİ GENELGE İSTİYORUZ

Bankalar, normal zamanda dahi uygulamayacağı erteleme faizleri talep ediyor. Acente ve özellikle büyük tur operatörleri ciddi sıkıntıda. Öteleme ya da erteleme talepleri karşısında normal zamanda dahi istenmeyen faizler talep edilmiş. Madem böyle yapılacaktı genelgeye ne gerek vardı? Ticaret Bakanlığı'na konuyla ilgili bir yazı hazırlıyoruz. Yeni genelge ile sorunun çözümünü talep ediyoruz.



TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır

AYAK DİRETİYORLAR

Özel bankalar 0.70'ten verdiği krediye erteleme için iki kat faiz oranı istiyor. Hükümet Eximbank kredilerinde 90 gün erteleme ve 1 yıllık vadeyi 2 yıla çıkarma hakkı tanıdı. Bir üyemiz Eximbank limitini gerekçe göstererek özel bankadan teminat mektubunun uzatılması ve 2 yıl vade olarak düzenlenmesini talep etti. Ancak banka bunu kabul etmedi "Bize böyle bir bilgi gelmedi. Yapamayız" şeklinde ayak diretti. (Sabah)