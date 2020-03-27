AGİ tutarları tablosu 2020 yoğun ilgi görüyor. 2020 Asgari geçim indirimi (AGİ) ne kadar? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. AGİ, medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılması oluyor.