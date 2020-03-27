AGİ tutarları tablosu 2020 yoğun ilgi görüyor. 2020 Asgari geçim indirimi (AGİ) ne kadar? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. AGİ, medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılması oluyor.
MART AYI AGİ TUTARI
Asgari ücret ile çalışanların aylık ücretleri hesaplandıktan sonra yıllık gelir vergisi ile birlikte AGİ hesaplaması yapılır ve bu hesaplamadan sonra kalan tutar üzerinden vergi alınır. Bu yüzden AGİ önemlidir. AGİ hesaplamasında en önemli faktörle çocuk sayısı ve eşinizin durumudur.
2020 AGİ TUTARLARI TABLOSU
Bekar 220,73TL
Evli eşi çalışmayan 264,87 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL
Evli eşi çalışan 220,73 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL
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