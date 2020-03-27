İşyeri sahipleri rahatladı

salgınının ekonomiye olan etkilerini azaltmak amacıyla hazırlanan düzenlemeler TBMM'de kabul edildi. Buna göre; 1 Mart 2020'den'ye kadarki süreçte işyeri kira bedelinin ödenememesi, kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacak.bu durumun yalnızca işyeri kiralarını kapsadığına dikkat çekerek, AVM dahil birçok yüksek ücretli kira ödenen yerlerin de bu kapsamda olduğunu söyledi. Hem dünya genelinde hem Türkiye'de ekonomik faaliyetlerin yavaşladığını belirten Cevat Kazma, "Birçok firma, Coronavirüs salgını nedeniyle hedeflerini tutturmada güçlük çekiyor. Yeni tedbir paketi, piyasadaki hareketliliğin azalmasıyla birlikte kiralarını ödemekte zorlanan şirketler ve işyerleri için oldukça isabetli bir karar" diye konuştu. Cevat Kazma, daha sonra ödenecek kiralar için sözleşmelerdeki faizin işletilemeyeceğini de vurguladı.Bu kararın sadece işyerlerini kapsadığını ancak konutları kapsamadığını söyleyen Cevat Kazma, "Yeni tedbir paketindeki bu karar konutları kapsamasa da, kiralarını ödeyemeyen kişiler bu durumun mücbir sebepten kaynaklandığını kanıtlayabilirlerse, onlara karşı da fesih ve tahliye yapılamaz" dedi. Bunun için, kiracıların ev sahibine yazılı bir bilgilendirme yapmasının gerekli olduğunu açıklayan Cevat Kazma, aksi takdirde ilerleyen süreçte bu durumu bildirdiğini yasal olarak kanıtlamakta zorlanabileceğini sözlerine ekledi.Kararın yalnızca işyeri kiralarını kapsadığına dikkat çeken Avukat Cevat Kazma, ev kiralarını mevcut mücbir sebepten ödeyemediğini kanıtlayan kiracıların da bu kapsama girebileceğine dikkat çekti.