Emlakta vİrüse özel çözümler

Coronavirüs, tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Emlak sektörü de Coronavirüs'ten olumsuz etkilenen sektörler arasında yer aldı. Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş, "Her şeyin başı sağlık. Temennimiz ülkemizin ve dünyanın bu salgından bir an önce kurtulması. Ancak bu süreci ekonomide de en az zararla geçirmeye çalışmalıyız" dedi. Meslektaşlarına önerilerde bulunan Kırmızıtaş, ev gösterme işlemlerine ara verildiği için farklı yolların devreye girdiğini söyledi. Emlak danışmanlarının sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak müşterilerine evleri gezdirebildiğini ifade eden Kırmızıtaş, bu evlerin videolu kayıtlarının diğer alıcılarla da paylaşılabileceğini vurguladı.
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