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    • Ekonomi
    • 27.03.2020 Gazete
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    ta vİrüse özel çözümler

    Coronavirüs’ten en fazla etkilenen sektörlerden biri olan ta bu döneme özgü çözümler geliştiriliyor. Tapuda gerekli düzenlemeler yapılırken, emlakçılar da evleri video turuyla gezdiriyor.

    Emlakta vİrüse özel çözümler
    Coronavirüs, tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına aldı. sektörü de Coronavirüs'ten olumsuz etkilenen sektörler arasında yer aldı. Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş, "Her şeyin başı sağlık. Temennimiz ülkemizin ve dünyanın bu salgından bir an önce kurtulması. Ancak bu süreci ekonomide de en az zararla geçirmeye çalışmalıyız" dedi. Meslektaşlarına önerilerde bulunan Kırmızıtaş, ev gösterme işlemlerine ara verildiği için farklı yolların devreye girdiğini söyledi. Emlak danışmanlarının sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak müşterilerine evleri gezdirebildiğini ifade eden Kırmızıtaş, bu evlerin videolu kayıtlarının diğer alıcılarla da paylaşılabileceğini vurguladı.

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