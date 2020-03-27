Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 27.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    Hazine ve Maliye Bakanı : Taahhütlere uymayanları şikayet edin

    Hazine ve Maliye Bakanı , ların verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisi olacaklarını belirterek, vatandaşlara seslendi: Taahhütlere aykırı durumları aktarın.

    Sözlerini tutacaklar
    İş dünyasına ve vatandaşlara dayanışma taahhütleri veren ların sözlerini yerine getirip getirmediği takip edilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bankaların, iş dünyasına ve vatandaşlara verdiği dayanışma taahhütlerinin takipçisi olacaklarını vurguladı. Bankaların taahhütlere aykırı uygulamasıyla karşılaşan vatandaşların, durumlarını Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) şikayet hatlarına aktarabileceğini bildiren Albayrak, şikayet kanallarına da paylaşımında yer verdi. Bakan Albayrak'ın paylaşımında yer alan infografikte "Covid-19 ile mücadelede bankalar tarafından verilen destek taahhütlerine aykırı durum tespit eden vatandaşlarımız, iletişim kanallarına başvuru yaparak bilgi edinebilecek, durumlarını ileterek hızla çözüme ulaşabilecek" ifadesi kullanıldı. İnfografikte, dilekçeyle başvuracak vatandaşlar için iletişim ve adres bilgileri verilirken, "https://ebulten. bddk.org.tr/esikayet/" adresinden de online şikayette bulunulabileceği aktarıldı. Twitter üzerinden ise "HmbSosyalMedya" etiketiyle şikayette bulunulabilecek. Şikayet için kullanılabilecek çağrı merkezi numarası da "0850 222 23 35" olarak duyuruldu. Bakan Albayrak kısa çalışma ödeneğine başvuruların da başladığını duyurdu.


    İŞTE ŞİKAYET KANALLARI
    İnternet: https://ebulten.bddk.org.tr/esikayet/
    Twitter: HmbSosyalMedya
    Çağrı merkezi: 0850 222 23 35

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Taahhütlere uymayanları şikayet edin
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri