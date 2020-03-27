İş dünyasına ve vatandaşlara dayanışma taahhütleri veren bankaların sözlerini yerine getirip getirmediği takip edilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bankaların, iş dünyasına ve vatandaşlara verdiği dayanışma taahhütlerinin takipçisi olacaklarını vurguladı. Bankaların taahhütlere aykırı uygulamasıyla karşılaşan vatandaşların, durumlarını Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) şikayet hatlarına aktarabileceğini bildiren Albayrak, şikayet kanallarına da paylaşımında yer verdi. Bakan Albayrak'ın paylaşımında yer alan infografikte "Covid-19 ile mücadelede bankalar tarafından verilen destek taahhütlerine aykırı durum tespit eden vatandaşlarımız, BDDK iletişim kanallarına başvuru yaparak bilgi edinebilecek, durumlarını ileterek hızla çözüme ulaşabilecek" ifadesi kullanıldı. İnfografikte, dilekçeyle başvuracak vatandaşlar için iletişim ve adres bilgileri verilirken, "https://ebulten. bddk.org.tr/esikayet/" adresinden de online şikayette bulunulabileceği aktarıldı. Twitter üzerinden ise "HmbSosyalMedya" etiketiyle şikayette bulunulabilecek. Şikayet için kullanılabilecek çağrı merkezi numarası da "0850 222 23 35" olarak duyuruldu. Bakan Albayrak kısa çalışma ödeneğine başvuruların da başladığını duyurdu.
İŞTE ŞİKAYET KANALLARI
İnternet: https://ebulten.bddk.org.tr/esikayet/
Twitter: HmbSosyalMedya
Çağrı merkezi: 0850 222 23 35
İŞTE ŞİKAYET KANALLARI
İnternet: https://ebulten.bddk.org.tr/esikayet/
Twitter: HmbSosyalMedya
Çağrı merkezi: 0850 222 23 35
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