Hükümet, corona virüsünün ekonomiye etkilerini azaltmak için 100 milyar TL büyüklüğünde paket açıklarken, kredi ödemelerinin ertelenmesinden yapılandırmaya kadar bir çok destek hamlesi başlatan kamu bankalarından dün önemli bir adım daha geldi. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için "İşe Devam Kredi Desteği"ni hayata geçirme kararı aldı. Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da aynı kampanyayı başlattı.

SORUMLULUK BİLİNCİ

Üç kamu bankasından yapılan ortak açıklamaya göre, küresel ölçekte yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank yeni finansal destek adımlarını devreye aldı. Açıklamada, sorumluluk bilincinde hareket ederek birlikte çalışmanın, bu sürecin en kısa süre içerisinde aşılmasına imkân vereceği belirtildi. Bu kapsamda 3 kamu bankası tarafından başta KOBİ'ler olmak üzere kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için "İşe Devam Kredi Desteği" hayata geçirilecek.





TEK ŞART İSTİHDAM

Açıklamaya göre, söz konusu destek için herhangi bir sektör ayrımı gözetilmeksizin salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen tüm firmalar başvuruda bulunabilecek. Kredi desteğini kullanacak firmalar için şubat ayı sonu itibarıyla kayıtlı çalışan sayılarında azaltma yapmamaları ön koşulu aranacak. Teminat eksiği bulunan firmaların krediye erişimi için Hazine Destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti de sağlanabilecek. Kredi desteği, 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, 36 ay vadeli ve yıllık yüzde 7.5 faiz oranlı olacak. Bankalar, bugünden itibaren talepleri kabul edecek.

#BİRLİKTEBAŞARACAĞIZ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankaları ve katılım finans kuruluşlarıyla tüm sektörler ve firmalar için "İş'e Devam Desteği" başlattıklarını bildirdi. Albayrak, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, kamu bankaları ve katılım finans kuruluşlarıyla tüm sektörler ve tüm firmalar için "İş'e Devam Desteği" başlattıklarını belirterek, "Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti sağlanan bu destek için şartımız istihdamın korunması olacak" ifadesini kullandı. Bakan Albayrak, "BirlikteBaşaracağız" etiketiyle desteğin ayrıntılarını içeren bir infografik de paylaştı.

Bakan Albayrak ayrıca küresel gelişmeler ile Türkiye'nin yol haritasının Finansal İstikrar ve ve Kalkınma Komitesi toplantısında ele alındığını belirterek, "Gerekli adımları atmaya devam edeceğiz" dedi.





YILLIK FAİZ % 7.5

* Sektör ayırımı yapılmayacak.

* Tek ön koşul şubat sonu itibarıyla çalışan sayısında azaltma yapılmaması.

* Teminat eksiği bulunan firmaların krediye erişimi için KGF kefaleti sağlanacak.

* Kredi desteği 6 ay anapara ve faiz ödemesiz olacak.

* Kredinin vadesi 36 ay, yıllık faizi ise yüzde 7.5 olarak belirlendi.