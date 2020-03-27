Gurbetçiye dövizle BES

Belçika'da yaşıyorum. Ne Türkiye'de ne Belçika'da resmi olarak çalıştım. 1969 doğumluyum, Türkiye'de emekli olma imkanım var mı?
Maalesef hiçbir sigorta girişiniz olmadan ya da prim ödemeden emekli olmanız mümkün değil. Yurt dışında çalışmanız yoksa yurt dışı borçlanması da yapamazsınız. Türkiye'den emekli olabilmek için gelip burada prim ödemeniz yani sigortalı olup çalışmanız lazım. Ama size tavsiyem, BES'ten, dövizle BES'ten de yararlanabilirsiniz.
1992 yılından 2012 yılına kadar çalıştığım şirket iflas nedeniyle kapandı, kıdem tazminatımı alamadım. Tazminatı almam için nereye müracaat etmem gerekiyor? Yüksel KIRIK
Bu tür alacaklar için artık arabulucuya başvuruluyor. Dolayısıyla sizin de arabulucuya başvurmanız lazımdı. Ancak burada bir zaman aşımı var. 5 yıl. Bunu geçirmişsiniz.
1997'den 2008'e kadar bir şirkette çalıştım. Şirket iflas etti. 2008'de farklı bir şirkete geçtim. Şu an çalıştığım şirket önceki tazminatlarımı vermek istemiyor? Ne yapmam gerek? İdris KESGİN
Şu anki şirketin geçmişte çalıştığınız iflas eden şirketteki tazminatı ödeme yükümlülüğü yok. Eğer sizi işten çıkartmışlarsa 2008'den bu yana olan tazminatınızı ödemek zorundalar. Kendiniz istifa ettiyseniz zaten alamazsınız.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
Maalesef hiçbir sigorta girişiniz olmadan ya da prim ödemeden emekli olmanız mümkün değil. Yurt dışında çalışmanız yoksa yurt dışı borçlanması da yapamazsınız. Türkiye'den emekli olabilmek için gelip burada prim ödemeniz yani sigortalı olup çalışmanız lazım. Ama size tavsiyem, BES'ten, dövizle BES'ten de yararlanabilirsiniz.
1992 yılından 2012 yılına kadar çalıştığım şirket iflas nedeniyle kapandı, kıdem tazminatımı alamadım. Tazminatı almam için nereye müracaat etmem gerekiyor? Yüksel KIRIK
Bu tür alacaklar için artık arabulucuya başvuruluyor. Dolayısıyla sizin de arabulucuya başvurmanız lazımdı. Ancak burada bir zaman aşımı var. 5 yıl. Bunu geçirmişsiniz.
1997'den 2008'e kadar bir şirkette çalıştım. Şirket iflas etti. 2008'de farklı bir şirkete geçtim. Şu an çalıştığım şirket önceki tazminatlarımı vermek istemiyor? Ne yapmam gerek? İdris KESGİN
Şu anki şirketin geçmişte çalıştığınız iflas eden şirketteki tazminatı ödeme yükümlülüğü yok. Eğer sizi işten çıkartmışlarsa 2008'den bu yana olan tazminatınızı ödemek zorundalar. Kendiniz istifa ettiyseniz zaten alamazsınız.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
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