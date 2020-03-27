Tapuda işlemler İnternete taşındı

Günde 12 milyonu aşkın hizmetin yapılabildiği e-Devlet sistemi, gayrimenkul sektöründe de yoğun olarak kullanılıyor. Sistem üzerinden tapu bilgileri, gayrimenkul üzerindeki ipotek sorgulanabiliyor, tapu kayıt belgeleri alınabiliyor, tapu ve kadastro harç ve döner sermaye bedelleri ödenebiliyor ve web tapu sistemi üzerinden tapu işlemleri başlatılabiliyor. Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, gayrimenkul sektöründe de e-Devlet kullanımının gittikçe arttığını söyledi. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 11 işleminin yanı sıra birçok işlemin de e-Devlet üzerinden yapılabildiğinin altını çizen Özelmacıklı, şöyle konuştu: "Örneğin bazı belediye işlemleri ile emlak vergisi bildirim suretleri alınabiliyor, hatta tahakkuk bilgileri sorgulanabiliyor. Doğalgaz, su, elektrik gibi aboneliklere ilişkin işlemler e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor. Yani gerek yeni abonelik başvurusu gerekse abonelik iptalleri yapılabiliyor. İkamet ettiğiniz ve UAVT numarası belli olan binalara ait enerji kimlik belgesi sorgulanabiliyor."
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